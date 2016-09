20.09.2016

von Stefan Engelbrecht

Unfall auf der Nuthebrücke : Kind abgedrängt: Polizei sucht weiter Zeugen

Ein erwachsener Radfahrer drängte am Montagmorgen ein 13-jähriges Mädchen auf der Nuthebrücke ab, sie stürzte in einen Graben und ist noch im Krankenhaus. Vom Mann fehlt weiter jede Spur.

Babelsberg - Nach dem folgenschweren Unfall mit anschließender Fahrerflucht zwischen zwei Radfahrern hat die Polizei noch keine Hinweise auf den Täter. Wie ein Sprecher den PNN sagte, habe sich bislang nur ein Anrufer gemeldet, der aber „keine relevanten Angaben“ dazu machen konnte.

Wie berichtet hatte ein Mann ein 13-jähriges Mädchen am Montagmorgen auf der schmalen Nuthebrücke in der Wetzlarer Straße rücksichtslos abgedrängt. Es stürzte in den Graben, der Mann beleidigte das Kind noch und fuhr einfach davon. Laut Polizei liegt die Schwerverletzte weiter zur Beobachtung in einem Krankenhaus und konnte noch nicht vernommen werden. Sie erlitt Rippen- und Wirbelsäulenprellungen.

Der Unfallverursacher wurde als Mann zwischen 40 und 45 Jahren beschrieben. Er hat kurze Haare und Tätowierungen an beiden Armen. Zum Unfallzeitpunkt war er mit einem schwarzen Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: (0331) 55081224 entgegen.