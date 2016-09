NACHRICHTEN

SPD: Häfner soll auf Schubert folgen

Um die Nachfolge des langjährigen Potsdamer SPD-Vorsitzenden Mike Schubert geht es am Samstag bei einem Unterbezirksparteitag der Sozialdemokraten. Die einzige Kandidatin für das Amt ist laut Parteikreisen bisher Ulrike Häfner, unter anderem Vorstandssprecherin des Frauenpolitischen Rates im Land Brandenburg. 2014 war die 48-Jährige bei den Landtagswahlen im Potsdamer Süden erfolglos gegen Linke-Zugpferd Hans-Jürgen Scharfenberg angetreten. Bisher gebe es keine weiteren Kandidaten – die SPD wolle Einigkeit demonstrieren, hieß es gegenüber den PNN. Die Wahl war notwendig geworden, weil Schubert zum neuen Potsdamer Sozialdezernenten aufgestiegen ist und nicht erneut antritt. Seit 2008 hatte er die Potsdamer SPD und auch ihre Fraktion im Stadtparlament geführt. Das SPD-Treffen findet ab 9.30 Uhr im BlauArt-Tagungshaus auf Hermannswerder statt. HK

Potsdam war am sonnigsten

In keiner deutschen Landeshauptstadt gab es im September schöneres Wetter als in Potsdam. In den ersten zwölf Tagen des Monats schien die Sonne 117,3 Stunden, 43 Stunden mehr als im September 2015, wie das Energieunternehmen Eon auf Basis der Daten des Deutschen Wetterdienstes errechnet hat. Damit ist Potsdam Spitzenreiter unter den Landeshauptstädten. Im zweitplatzierten Berlin schien die Sonne drei Stunden weniger lange, auf Platz drei folgt Stuttgart mit 109,3 Stunden. Schlusslichter waren bundesweit die norddeutschen Stadtstaaten: In Hamburg war es 92,1 Stunden sonnig, in Bremen sogar nur 91 Stunden. PNN