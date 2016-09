Polizeibericht für Potsdam : Schlaatz: Cannabis-Plantage mit 100 Pflanzen entdeckt

Bild vergößern Foto: dpa

Drei Männer sind in ein Autohaus in Babelsberg eingebrochen und wurden von der Polizei geschnappt. Außerdem entdeckten die Beamten zwei Cannabis-Plantagen.

In Autohaus eingebrochen

Babelsberg - Auf der Suche nach Autokennzeichen sind drei Diebe am Sonntag in ein Autohaus in Babelsberg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die 43 und zwei 19 Jahre alten Täter gegen 3 Uhr nachts auf dem Gelände in der Fritz-Zubeil-Straße festgenommen werden. Ein Wachschutz hatte die Einbrecher bemerkt. Die Männer waren mit einem in Berlin zugelassenen Auto unterwegs. An ihm stellten Beamte fest, dass über den originalen Kennzeichen Tafeln aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark angebracht worden waren. Nach einer Überprüfung konnten die Schilder einem Fahrzeug zugeordnet werden, das gerade in einer Werkstatt in Stahnsdorf repariert werden sollte. Wie die Nummernschilder an das andere Auto kamen, blieb unklar. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen alle drei Täter wegen des Verdachts des Kennzeichendiebstahls, Urkundenfälschung und Hausfriedensbruchs.

Cannabis-Plantage entdeckt

Schlaatz - Eine Cannabis-Plantage ist in einer Wohnung im Stadtteil Schlaatz entdeckt worden. Den Angaben zufolge nahm eine Zeugin am Samstagabend gegen 21 Uhr den für die Droge typischen Geruch wahr und alarmierte die Polizei. Beamte kontrollierten daraufhin die betreffenden Räume einer Wohngemeinschaft. Es wurden dort geringe Mengen an Cannabis sichergestellt. Im WG-Zimmer eines 35-jährigen Mitbewohners wurde schließlich hinter einer umgebauten Garderobe ein weiterer Raum entdeckt, in dem eine Aufzuchtanlage mit mehreren Pflanzen und Düngemitteln aufgebaut war. In einer dritten Wohnung eines 26-Jährigen stießen die Beamten auf noch zwei Aufzuchtanlagen mit über 100 Pflanzen. Die beiden Männer wurden festgenommen und mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Anlage wurde abgebaut, die Ermittlungen laufen.

75-Jährige nach Unfall verletzt

Jägervorstadt - Bei einem Autounfall ist am Sonntagmorgen eine 75 Jahre alte Radfahrerin in der Jägervorstadt verletzt worden. Wie die Polizei am gestrigen Montag mitteilte, übersah eine 74-jährige Autofahrerin gegen 10 Uhr die Frau, als sie gerade von der Schlegelstraße aus nach links in die Pappelallee einbiegen wollte. Die 75-jährige Potsdamerin stürzte durch den Zusammenstoß und klagte anschließend über Hüftschmerzen. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. fs