Interkulturelle Woche in Potsdam : Vielfalt gegen Einfalt

Potsdam organisiert zur "Interkulturellen Woche" insgesamt 25 Veranstaltungen zum Thema Integration. Ein Höhepunkt ist gleich am Sonntag die Verleihung des Integrationspreises.

Unter dem Motto „Vielfalt. Das Beste gegen Einfalt“ beginnt am Sonntag die Interkulturelle Woche in Potsdam. Bis zum 3. Oktober soll bei insgesamt 25 Veranstaltungen zum Thema Integration informiert werden. In Zeiten des Umbruchs und der Veränderung sei dies eine Gelegenheit, sich mit aktuellen Fragestellungen etwa zur Flüchtlingskrise auseinanderzusetzen, sagte die Potsdamer Integrationsbeauftragte Magdolna Grasnick am gestrigen Montag bei der Vorstellung des Programms vor der Presse.

Gleich am Sonntag werden unter anderem Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) und die Vorsitzende des Migrantenbeirates, Diana Gonzalez Olivo, in der Schiffbauergasse den Integrationspreis 2016 verleihen. Am Montag beginnt die Bilderausstellung „Planet Potsdam“ der Künstlerin Uljana Scheremetjewa im Rathaus. Zu einem Filmtag laden mehrere afrikanische Vereine und Organisationen ins Thalia Kino Babelsberg ein – er findet am Dienstag, dem 27. September, statt.

Auch Potsdamer Wissenschaftler gegen Fremdenfeindlichkeit

Am Tag darauf, dem 28. September, startet die Veranstaltungsreihe „Potsdam: eine Stadt, die Wissen schafft!“ Hier werden die Landeshauptstadt, der Verein Neues Potsdamer Toleranzedikt, das Institut for Advanced Sustainability Studys Potsdam (IASS) und das Bildungsforum mit dem Verein proWissen gemeinsam für Weltoffenheit und Toleranz werben. Ausländer seien für die Wissenschaft in Potsdam enorm wichtig, sagte dazu der wissenschaftliche Direktor des IASS, Mark G. Lawrence. Er hoffe, dass sich die fremdenfeindlichen Ereignisse und die Pogida-Demonstrationen „in Grenzen halten lassen“. Die Wissenschaft habe „keinen Platz für Intoleranz“, sagte er. So würden rund 10 000 Ausländer in Potsdam an wissenschaftlichen Einrichtungen arbeiten und knapp 25 000 Menschen an den Hochschulen eingeschrieben sein.

Zu Ende geht die Interkulturelle Woche mit dem Tag der offenen Moschee am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Daran beteiligt sich der Verein der Muslime Potsdam. Die Moschee in der Straße Am Kanal ist dann für Interessierte von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. An der bundesweit stattfindenden Interkulturellen Woche beteiligen sich 500 Städte und Gemeinden mit rund 5000 Veranstaltungen. Potsdam ist seit 1991 dabei.