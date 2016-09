DIESE WOCHE

Interkulturelle Woche beginnt

Am kommenden Sonntag startet die diesjährige interkulturelle Woche. Am heutigen Montag werden das Programm sowie die Veranstaltungsreihe „Potsdam. Eine Stadt, die Wissen schafft!“ vorgestellt.

Neuer Cafébetreiber stellt sich vor

Das Café im Potsdam Museum am Alten Markt hat einen neuen Betreiber. Der Gastronom Robert Busse will das Konzept seines „Café Central“ am Dienstag vor Journalisten vorstellen. Zudem informiert Museumschefin Jutta Götzmann über eine neue Schriftenreihe, in der Beiträge zur Forschungsarbeit des Museums veröffentlicht werden sollen.

Grillen an der Suppenküche

Es ist ein Termin mit Tradition: Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) und der Fraktionsvorsitzende der Linken, Hans-Jürgen Scharfenberg, grillen am Mittwochmittag ab 11.30 Uhr gemeinsam für die Gäste der Suppenküche. Diese befindet sich auf dem Verwaltungscampus an der Hegelallee.

Neuer Statistikbericht ist fertig

In welchem Stadtteil leben die meisten Potsdamer? Wo gibt es die meisten Arbeitslosen, wo die wenigsten? Die Antworten auf diese und andere spannende Fragen beantwortet der statistische Jahresbericht, dessen aktuelle Ausgabe die Stadt am Mittwoch der Presse vorstellt.

Gegen Lärm in Potsdam

Die Stadt stellt am Mittwoch den Abschlussbericht zur Fortschreibung des Lärmaktionsplans für Potsdam öffentlich vor. Die Veranstaltung richtet sich an alle von Lärm betroffenen Bürger. Sie findet um 18 Uhr im Haus 2 des „Freiland“-Zentrums, Friedrich-Engels-Straße 22, statt.

30 Jahre Bürgerhaus

Der 30. Geburtstag des Bürgerhauses am Schlaatz, Schilfhof 28, wird am Donnerstag ab 17 Uhr gefeiert. PNN