17.09.2016

von Henri Kramer

W-Lan in Kirchen : Vier „Godspots“ für Potsdam

Bild vergößern Bald gibt es auch in der Potsdamer Nikolaikirche einen kostenfreien Internetzugang. Foto: A. Klaer (Archiv)

220 Kirchen in Brandenburg und Berlin bekommen kostenfreie Internetzugänge. Auch in Potsdam werden vier "Godspots" eingerichtet.

Potsdam - In insgesamt vier Potsdamer Kirchen und Kapellen soll in den kommenden Monaten ein kostenloser Internetzugang eingerichtet werden. In der vergangenen Woche ist ein derartiger „Godspot“ bereits in der Nagelkreuzkapelle – am Standort der einstigen Garnisonkirche in der Breiten Straße – installiert worden, teilte die Fördergesellschaft für den Wiederaufbau des Gotteshauses jetzt mit.

Der W-Lan-Zugang wird von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Ekbo) angeboten und zunächst in rund 220 Kirchen in Berlin und Brandenburg installiert. Mittelfristig würden in Potsdam auch die Friedens-, die Pfingst- und die Nikolaikirche mit dem System ausgestattet, sagte eine Ekbo-Sprecherin den PNN auf Anfrage. Bei Interesse könnten sich Kirchengemeinden auch selbst an das Konsistorium der Landeskirche wenden, hieß es.

Der "Godspot" kann auch außerhalb der Kirche genutzt werden

Der „Godspot“ kann den Angaben nach innerhalb und außerhalb der Kirchengebäude kostenlos genutzt werden – eine Registrierung ist nicht notwendig. Für die nötige Sicherheit sorge ein Vertrag mit einem separaten Dienstleister. Nutzer werden zunächst auf eine Startseite geleitet, die Informationen zum Gebäude und zur Gemeinde sowie zu den Themen Glaube und Religion enthält. Von dort aus können sie sich frei im Internet bewegen.