NDW-Göttin beim SC-Sommerfest PNN verlosen Freikarten für Nena-Konzert

Sie wird der Star beim Familienfest im Kirchsteigfeld am kommenden Wochenende: Gabriele Susanne Kerner. Die man unter diesem Namen kaum kennt, nur unter ihrem Spitznamen, der auf das spanische Wort für kleines Mädchen, „niña“, zurückgeht. Nena, die kleine, freche Pop-Diva aus Hagen, die Anfang der 1980er über Nacht ein Weltstar wurde und bis heute fast ununterbrochen erfolgreich Musik produziert. Sie macht vor ihrer USA-Tour noch schnell einen Abstecher nach Potsdam. Am Samstagabend will sie ihre großen Hits der 80er-Jahre wie „99 Luftballons“ und auch Neues singen. „Oldschool“ heißt das aktuelle Album, im April dieses Jahres erschien die Single „Genau jetzt“. Für das Konzert am Samstagabend um 22 Uhr, Eintritt 35 Euro, verlosen die PNN zwei Freikarten (siehe unten).

Vor dem Auftritt der Göttin der Neuen Deutschen Welle spielt die Berliner Party-Band Right Now. Sie holt die Rock- und Popsongs der letzten Jahrzehnte in einem Showprogramm auf die Bühne. Das Familienfest auf dem Gelände und Sportplatz des SC Potsdam im Kirchsteigfeld, das jedes Jahr Tausende Besucher anzieht, beginnt bereits um 16 Uhr. Samstag ist Musik-Tag, der mit dem traditionellen Feuerwerk um 22 Uhr endet. Der Sonntag ist Action-Tag, von 10 bis 18 Uhr mit jeder Menge sportlicher und kreativer Mitmachangebote und einem Unterhaltungsprogramm. Es gibt einen Streichelzoo, Ponyreiten, Hüpfburg, Bungee-Trampolin, Bogenschießen, Fußballschule und Kletterwand, Kindereisenbahn, Fahrradschule und einen Kochtruck, in dem Kinder richtig kochen dürfen. Vor allem gibt es viel Musik und Theater. Um 11 Uhr zeigt das Potsdamer Kindermusiktheater Buntspecht sein Musical „Alice im Wunderland“ über das Mädchen Alice, das plötzlich ganz klein wird und durch einen Kaninchenbau in eine wundersame Welt verschwindet.

Um 13.30 Uhr beginnt die Vorstellung des Potsdamer Musiktheaters Pampelmuse „Kleiner König & Rabe Socke“. Bei den Liedern, Musikspielen und Tänzen um die beiden Figuren König und Rabe, bekannt aus dem Fernsehen, kann mitgemacht werden. Ab 14.30 Uhr stellen sich die verschiedenen Teams des SC Potsdam vor und zeigen etwas von ihrem Können. Auch ein Auftritt der Potsdamer Cheerleader ist geplant.

Mit Theater geht es um 15.30 Uhr weiter: „Ein Schaf reist in die Stadt – ZeBra bekommt Besuch“ heißt das Stück vom Zebra-Theater. Dabei sind die Kinder eingeladen, Schaf und Zebra auf ihrer Tour durch die Stadt zu begleiten. Auch um 16.30 Uhr gibt es Theater – dann wird das Stück „Schattenlicht“ der Musical-Akademie Schatzinsel uraufgeführt. Mit Musik geht das Fest zu Ende, um 17 Uhr spielt die Band „Accordina“. Im neuen Programm „Karussell der Tiere“ geht es auf eine Reise in die Tierwelt, mit neuen Liedern und Geschichten und zauberhaften Masken zum Verkleiden für kleine Mitmach-Zuhörer. spy

Familienfest am Samstag von 16 bis mindestens 22 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in der Maimi-von-Mirbach-Straße 11–13. Der Eintritt für Kinder unter 1,20 Meter Körpergröße ist frei, alle anderen zahlen 5 Euro. Karten für das Konzert von Nena kosten 35 Euro. Die PNN verlosen einmal zwei Freikarten: Wer heute ab 10 Uhr als Erster unter Tel.: (0331) 23 76 116 anruft, gewinnt!