30.10.2017

von Lena Schneider Drucken

Diese WOCHE : Die Kulturredaktion der PNN empfiehlt

von Lena Schneider

Reformationstag, Filmmuseum, Waschhaus und Hans Otto Theater: Die PNN-Kulturredaktion hat Temrintipps für diese Woche zusammengestellt.

Am Dienstag um 16 Uhr, dem Reformationstag, feiert die Klein Glienicker Kapelle (Wilhelm-Leuschner-Straße 1) mit dem Konzert „Eine feste Burg ist unser Gott“ nicht nur Luther, sondern ein bisschen auch sich selbst: den 136. Kirchweihtag der Kapelle.

Am Donnerstag um 19 Uhr ist der Schauspieler Milan Peschel im Filmmuseum (Breite Straße 1 a) beim Cinéma privé zu Gast und zeigt seinen persönlichen Lieblingsfilm: „Sein oder Nichtsein“ von Ernst Lubitsch. Peschel inszenierte das Theaterstück von Nick Whitby 2011 selbst in Berlin. Es moderiert Knut Elstermann.

Am Freitag um 19.30 Uhr gibt es die letzte Möglichkeit in diesem Jahr, „Abend über Potsdam“ am Hans Otto Theater (Schiffbauergasse 11) zu sehen. Das Stück beschreibt die Geschichte um das 1929 in Potsdam entstandene Gemälde von Lotte Laserstein.

Am Samstag um 21.30 Uhr geht mit „2062“ von Karla Kracht und Andrés Beladiez im Waschhaus (Schiffbauergasse 6) das diesjährige Unidram Festival zu Ende. Um 22.30 Uhr folgt im Festivalzelt des T-Werks das Abschlusskonzert der Dresdner Banda Internationale, danach lädt die Potsdamerin Djane Darjeeling ab 23.55 Uhr zur Abschlussparty im T-Werk (Schiffbauergasse 4 e) ein.