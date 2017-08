Diese WOCHE : Die Kulturredaktion der PNN empfiehlt

Am Mittwoch spielt Matthias Havinga aus Amsterdam im Rahmen des Internationalen Orgelsommers um 19.30 Uhr in der Friedenskirche (Am Grünen Gitter 2). In seinem Programm „Dutch Delight“ präsentiert er unter anderem Werke von Sweelinck, Hendriks, Bijster und Mendelssohn. Havinga ist Assistenzprofessor für Orgel am Amsterdamer Konservatorium.

Am Donnerstag sowie Freitag ist jeweils von 12 bis 18 Uhr die Ausstellung „Old Masters“ in der Golmer Galerie „Supermarkt“ (Reiherbergstraße 14) geöffnet. Die Künstlerin Sylwia Makris stellt dort Fotografien aus, die bekannten Gemälden nachempfunden sind. Jedoch bricht Makris in ihrer Kunst oft bewusst mit den heutigen Schönheitsidealen und lässt somit völlig neue Interpretationsmöglichkeiten zu.

Am Freitag sind Regisseur Thomas Arslan und Schauspieler Tristan Göbel im Thalia-Kino (Rudolf-Breitscheid-Straße 50) zu Gast. Sie stellen um 18.45 Uhr den Film „Helle Nächte“ vor, der auf der diesjährigen Berlinale mit einem Silbernen Bären für den besten Darsteller ausgezeichnet wurde. Erzählt wird vom Bauingenieur Michael, der mit seiner Freundin in Berlin lebt. Als er vom Tod seines Vaters erfährt, reist er mit seinem 14-jährigen Sohn Luis per Auto zur Beerdigung nach Norwegen. PNN