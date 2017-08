KULTURNOTIZEN

Sommerkonzert der Urania

Die Potsdamer Urania veranstaltet am Donnerstag, dem 10. August, ab 18 Uhr ihr traditionelles Sommerkonzert im Hof der Gutenbergstraße 71/72. Es spielt das Duo Saitensturm mit der Geigerin Sarah Piorkowsky, Gitarrist Thomas Heyn sowie dem Kontrabass-Spieler Peter Blazeowsky. Geboten wird ein breites Repertoire von Klassik und Gipsy über Swing und Irish Folk bis zu Klezmer, Pop und Evergreen. Die Karten kosten 13 Euro, ermäßigt 10 Euro. Bei Regen spielen die Musiker im Großen Saal der Urania.

Konzert mit Duo con emozione

Das Künstlerpaar Duo con emozione ist am 12. August in der Marina am Tiefen See zu erleben. Liane Fietzke, Sopran/Moderation und Norbert Fietzke, Piano werden auf dem Dach eines Hausbootes ein Konzert unter dem Titel „Auf dem Wasser zu singen... !“ geben. Gespielt werden soll eine Mischung von bekannten und unbekannten Liedern und Intermezzi aus der Musikliteratur zum Thema Wasser. Dazu gibt es Wein, Drinks und Fingerfood. Der Eintritt kostet 15 Euro, um Reservierung unter Tel.: (0331) 817 06 17 oder E-Mail an office@marina-am-tiefen-see.de wird gebeten.

Märchen auf dem Pfingstberg

Märchen, Sagen und Legenden aus der Mark Brandenburg und Berlin erzählt Astrid Heiland vom Berlin Brandenburgischen Märchenkreis e.V unter dem Titel „Wichtel von Babelsberg“ am 13. August um 15 Uhr auf der Dachterrasse des Pomonatempels auf dem Pfingstberg, Große Weinmeisterstraße 45a. PNN