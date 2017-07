Diese WOCHE : Die Kulturredaktion der PNN empfiehlt

Beim Internationalen Orgelsommer spielt am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Friedenskirche, Am Grünen Gitter 3, der Organist Philip Schmidt-Madsen aus Kopenhagen. Unter dem Titel „Nordlichter“ wird er Werke von – hierzulande eher unbekannten – dänischen Komponisten zu Gehör bringt.

Ebenfalls am Mittwoch, aber um 20 Uhr, tritt der Jazzpianist Jacky Terrasson im Palais Lichtenau, Kurfürstenstraße 40, auf. Der französisch-amerikanische Musiker gilt als Weltstar des Jazz. Er spielte bereits mit Musikgrößen wie Betty Carter, Cassandra Wilson, Emmanuel Pahud und Charles Aznavour.

Um Tanz im Film dreht sich alles in der neuen Sonderausstellung im Filmmuseum, Breite Straße 1 a. Am Freitag um 19 Uhr wird sie eröffnet. Dazu gibt es für die Dauer der Ausstellung natürlich Filme, aber auch Partys und Tanzstunden.

Noch eine Vernissage: Am Freitag eröffnet um 18 Uhr die erweiterte Ausstellung „Gärtner führen keine Kriege – Preußens Arkadien hinter Stacheldraht“ im Schloss Sacrow. Aufgrund des Erfolgs im vergangenen Jahr setzt Kurator Jens Arndt das Thema fort und hat die Ausstellung um die Jahre bis 1961 erweitert. PNN