KULTURNOTIZEN

„Peer Gynt“ zum letzten Mal im HOT

Das Hans Otto Theater zeigt am heutigen Freitag um 19.30 Uhr zum letzten Mal Henrik Ibsens „Peer Gynt“, die Geschichte eines rastlosen, von unstillbarem Verlangen nach Entgrenzung und Triumph getriebenen Menschen. Regisseur Alexander Nerlich hat mit der Inszenierung eine bildmächtige Neuinszenierung dieses nordischen Epos’ geschaffen. In der Hauptrolle sind Alexander Nerlich und der Potsdamer Theaterpreis-Träger 2017 Bernd Geiling zu erleben.

Kurzfilmprogramm über Geflüchtete

Vier Kurzfilme über das Ankommen in Deutschland: Insgesamt 60 Deutsche und Geflüchtete haben mehrere Wochen lang Filme unter der Leitung von Joachim Gessinger von der Universität Potsdam gedreht. Die Ergebnisse des Projekts „Sag mir, wer du warst ... und wer du sein wirst“ werden am Dienstag, dem 6. Juni, um 19.30 Uhr im Filmmuseum gezeigt. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an die Filme findet ein Publikumsgespräch mit den Filmemachern statt. Eintritt frei.

Märchen in der Mühle

Es gibt in Potsdam wohl keinen passenderen Ort, um Otfried Preußlers „Krabat“ vorzustellen: Am Donnerstag, dem 8.Juni, um 18.30 Uhr liest der Sprecher und Schauspieler Oliver Kube Auszüge aus dem preisgekrönten Jugendroman in der Historischen Mühle von Sanssouci. Und zwar auf dem vierten Boden – inmitten von Holzgebälk und Mühlensteinen. Die Märchenerzählerin Silvia Ladewig moderiert den Abend und stellt Leben und Werk Preußlers vor. Eintritt 12 Euro.

„Total beschränkt“

Die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung lädt am Dienstag, dem 13. Juni, um 19 Uhr in die Stadt- und Landesbibliothek zur Lesung mit Spiegel-Redakteur Alexander Neubauer. Er ist Autor des Buches „Total beschränkt – Wie uns der Staat mit immer neuen Vorschriften das Denken abgewöhnt“ und stellt an dem Abend seine gesammelten Kuriositäten des deutschen Verwaltungsdschungels vor – ein Plädoyer gegen eine Kultur der Bevormundung. Eintritt 5 Euro. PNN