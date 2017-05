Diese WOCHE : Die Kulturredaktion der PNN empfiehlt

Der Potsdamer Filmuni-Absolvent Robert Thalheim machte jüngst mit der Agentenkomödie „Kundschafter des Friedens“ von sich reden. Am Dienstag um 19 Uhr wird der Film eine Bande einstiger Top-Spione der DDR in der heutigen Zeit im Filmmuseum Potsdam (Breite Straße 1a) gezeigt. Der Regisseur steht Jeannette Eggert Rede und Antwort.

Um die untergehende DDR dreht sich Matti Geschonneks Film „In Zeiten abnehmenden Lichts“ nach dem Erfolgsroman von Eugen Ruge. Angesiedelt im Herbst 1989, erzählt der von Wolfgang Kohlhaase geschriebene Film vom Ende des sozialistischen Staats. Wolfgang Kohlhaase und Darsteller Sylvester Groth stellen den Film am Mittwoch um 14 Uhr im Rahmen der Senioren-Reihe „Silberstreifen“ des Thalia-Kinos (Rudolf-Breitscheid-Straße 50) vor. Sekt gibt es auch.

Am Donnerstag um 19.30 Uhr feiert das nächste Stück in der Reithalle des Hans Otto Theaters (Schiffbauergasse 16) Premiere: „Der Tod und das Mädchen“ von Ariel Dorfman, das danach fragt, wie ein Land mit historischer Schuld umgehen kann. Regie führt, erstmals in Potsdam, Christian von Treskow, der Ende der 1990er-Jahre mit Thomas Ostermeier die legendäre „Baracke“ des Deutschen Theaters Berlin leitete. PNN