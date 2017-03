KULTURNOTIZEN

Helga Schütz in der Villa Quandt

Die Potsdamer Autorin Helga Schütz stellt am Sonntag, dem 19. März um 11 Uhr in der Villa Quandt, Große Weinmeisterstraße 46/47, ihr neues Buch „Die Kirschendiebin. Eine Erzählung“ vor. Schütz, 1937 in Falkenhain/Schlesien geboren, studierte an der Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg und schrieb Drehbücher und Szenarien für Spiel- und Dokumentarfilme. Seit 1962 ist sie freie Autorin. Zuletzt erschienen die Romane „Knietief im Paradies“ und „Sepia“. In „Die Kirschendiebin“ erinnert sich Protagonist Thomas Falkenhain an eine heimliche Studentenliebe in den 60ern – die abrupt endete als Mela, seine „Kirschendiebin“, mit Mann und Sohn in den Westen fliehen musste. Erst durch Stasiakten erfährt Falkenhain, dass sie ihm später Briefe schrieb. Karten unter Tel. (0331) 2804103. Der Eintritt kostet 8, ermäßigt 6 Euro.

„Dornenzeit“ beginnt wieder

Die seit mehreren Jahren erfolgreiche musikalisch-literarische Veranstaltungsreihe „Dornenzeit“ in der Friedenskirche Sanssouci beginnt am morgigen Samstag, dem 11. März um 16 Uhr. Sabine Grollmuß, Barockgeige, und Johannes Lang, Orgel, musizieren Werke von Bach, Händel und Biber. Klaus Büstrin liest Texte unter anderem von Arnold Stadler und Hans-Dieter Hüsch. Der Eintritt ist frei.

Auftakt für neues Kammerorchester

Das neue, Anfang des Jahres gegründete Kammerorchester Potsdam, „Klangrausch“, gibt am Sonntag, dem 2. April um 16 Uhr in der Babelsberger Friedrichskirche am Weberplatz sein erstes Konzert. Unter der Leitung von Gregor Böttcher spielt es Werke von Beethoven, Eisler, Jenkins sowie Haydn und Händel. Solistin ist die mehrfach ausgezeichnete Harfenistin Serafina Jaffé.PNN