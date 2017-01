Diese WOCHE : Die Kulturredaktion der PNN empfiehlt

Eine Woche voll Musik und Museum: Die Kammerakademie Potsdam startet ihre Europatournee nebenan. Nach ihrem Konzert am Sonntag in der Friedenskirche spielt das Orchester am heutigen Montag um 20 Uhr im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie – mit dem Flötisten Emmanuel Pahud unter Leitung von Trevor Pinnock. In den nächsten zwei Wochen führt die Tournee die KAP-Musiker quer über den Kontinent, von Köln über Istanbul nach Vaduz und Lyon. Flötenkonzerte gibt es aber auch in dieser Stadt: Am Freitag gestalten die Flötistinnen Silvia Careddu und Bettina Lange einen neuen Musikalischen Salon. Die KAP-Reihe wird nach der Premiere im vergangenen Jahr in drei Folgen in diesem Jahr fortgesetzt. Erstmals im Palais Lichtenau (Am Palais Lichtenau) am Freitag um 20 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke der Bach-Familie, von Francis Poulenc und Friedrich Kulau.

Am Samstag ist dann erstmals das Museum Barberini (Humboldtstraße 5–6) nach der offiziellen Eröffnung für Besucher zugänglich. Im Rahmen der Veranstaltung „Unterwegs im Licht“ öffnet das Haus am Alten Markt seine Pforten, der Eintritt ist frei. Das Programm steht unter dem Motto „Licht im Impressionismus“. Dazu gibt es zahlreiche Veranstaltungen, von einer Licht-Kunst-Aktion am Alten Markt ab 15 Uhr über Führungen, Kinderateliers (15 bis 18 Uhr) und einem Kinderkonzert um 16 Uhr, wieder mit den Flötistinnen der KAP. Ab darauffolgendem Montag, dem 23. Januar, ist das Museum mit seinen Ausstellungen zu Impressionismus und der DDR-Kunst dann regulär geöffnet.

Die DDR und der Westen stehen im Mittelpunkt eines Literaturabends im Peter-Huchel-Haus (Hubertusweg 41) in Wilhelmshorst. Dort treffen am Dienstag um 20 Uhr der Günter-Eich-Biograph Roland Berbig auf Hans Dieter Zimmermann und Peter Walther. Beide Autoren haben über Eich und Peter Huchel, zwei der wichtigsten deutschen Dichter der Nachkriegszeit, ihre Freundschaft und ihr späteres Zerwürfnis publiziert. PNN