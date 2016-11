KULTURNOTIZEN

Workshop-Wochenende für Jugendliche im Nikolaisaal

Im Rahmen des kommenden Workshop-Wochenendes „Interaktiver Soundwalk“ haben Jugendliche ab 16 Jahren die Möglichkeit, Klänge zu sammeln, Musik zu proben und Sounds mit Alltagsgegenständen zu erzeugen, aufzunehmen und zu mixen. Grundlage ist Beethovens 3. Sinfonie. Die Ergebnisse sollen in den gemeinsam mit dem Jugendclub des Hans Otto Theaters kreierten interaktiven Soundwalk „Ohrphon“ sein, der am 28. März in der Reithalle, Schiffbauergasse, Premiere haben wird. Der Workshop unter der Leitung von Sina Schmidt beginnt am heutigen Freitag, dem 18. November, um 16 Uhr im Studiosaal des Nikolaisaals, Wilhelm-Staab-Straße 10 und wird am Samstag und Sonntag, je 10 bis 17 Uhr fortgesetzt.

Potsdamer Gospel Choir unterstützt Wünschewagen

Am Sonntag findet wieder das traditionelle Jahreskonzert des Potsdam Gospel Choir statt. Wie jedes Jahr unterstützt der Chor mit seiner Konzertkollekte neben der eigenen Chorarbeit auch caritative Projekte. Dieses Jahr soll die Hälfte des Erlöses dem „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes zugutekommen, der letzte Lebenswünsche schwerstkranker Menschen jeden Alters erfüllt. Der Potsdam Gospel Choir ist ein ambitionierter Laienchor, der sich aus etwa 30 jungen Sängern und Musikern unter der Leitung von Daniel Bazant zusammensetzt. Angesiedelt an der Propsteigemeinde Peter und Paul versteht er sich überkonfessionell. Neben traditionellen und allseits bekannten Gospelklassikern gehören vor allem viele neue, moderne Gospelsongs zum Repertoire. Das Konzert findet am Sonntag, dem 20. November um 17 Uhr in der Propsteikirche Peter & Paul, Am Bassin 2, statt. PNN