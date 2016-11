Buchvorstellungzu Luther

In Rahmen des Ausstellungsprojektes „Weltreligionen, Weltfrieden, Weltethos“ bietet die Stadt- und Landesbibliothek (SLB) zusammen mit der Potsdamer Stiftungsbuchhandlung eine weitere Buchpräsentation an. Unter dem Titel „Deutschland Lutherland: Warum uns die Reformation bis heute prägt“ hat die vielseitige und renommierte Journalistin und Autorin Christine Eichel ein aktuelles Buch zum bevorstehenden Reformationsjubiläum verfasst.

Das Jahr 1517 markiert eine historische Zäsur, die für Deutschland identitätsstiftende Bedeutung hat. Luthers 95 Thesen über den Ablasshandel waren ein Signal, das neben der religiösen Erneuerungsbewegung einen tiefgreifenden Mentalitätswandel einleitete. Ausgehend von Alltagserfahrungen, die sie in pointierten Anekdoten schildert, spürt Christine Eichel dem reformatorischen Denken und Handeln in der deutschen Gegenwart nach: in der auf Bescheidenheit bedachten Selbstinszenierung des Staates, im protestantischen Arbeitsethos, in typisch deutschen Wertedebatten, in der Verklärung der Familie als Ort privater Bildung. Doch Christine Eichel zeigt auch die Schattenseiten der Reformation: von Luthers Antisemitismus und seinem Obrigkeitsdenken bis hin zum Verlust von Spiritualität.

Christine Eichel studierte in Hamburg Philosophie, Literatur- und Musikwissenschaften und promovierte über Theodor W. Adorno. Sie arbeitete als Autorin, Regisseurin, Fernsehmoderatorin und Journalistin, unter anderem für „Cicero“ und „Focus“. Die Lesung mit Christine Eichel findet am 22. November um 18 Uhr in der Stadt- und Landesbibliothek, Am Kanal 47, statt. PNN