KULTURNOTIZEN

Museum Barberini: Erste

öffentliche Veranstaltung

Das Symposium „Von Hopper bis Rothko. Amerikas Weg in die Moderne“ bereitet die gleichnamige Ausstellung vor, die vom 17. Juni bis 3. Oktober 2017 im Museum Barberini stattfinden wird. Sie widmet sich der Entwicklung der amerikanischen Kunst vom Impressionismus bis zum Abstrakten Expressionismus. Mit Meisterwerken aus der Phillips Collection, Washington, D. C., zeigt das Museum Barberini darin repräsentative Positionen der Sammlung des ersten Museums zeitgenössischer Kunst in den Vereinigten Staaten. Das Symposium findet am Montag, dem 21. November, von 10 bis 18 Uhr im Museum Barberini, Alter Markt, Humboldtstraße 5-6 statt. Die Teilnahme kostet zehn Euro, Studierende zahlen nichts.

JazzNight auf Hermannswerder: Zwei Unibigbands zu Gast

Die Bigband des Evangelischen Gymnasiums Hermannswerder, Jazzy Insular, lädt in diesem Jahr zwei Universitätsbigbands zu ihrer jährlichen JazzNight ein. So werden am 23. November neben der Jazzy Insular und ihrer kleinen Schwester, der Combo #j.in., die Berliner Unibigband des Musicum von FU und TU sowie die Unibigband Schwungkollegium e.V. aus Potsdam spielen. Ein Abend der musikalischen Begegnung: vier Bands, die einfach jazzen. Die JazzNight findet am Mittwoch, dem 23. November, um 18 Uhr in der Aula des Evangelischen Gymnasiums Hermannswerder, Hermannswerder 18, statt. Der Eintritt ist frei. PNN