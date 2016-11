Diese WOCHE : Die Kulturredaktion der PNN empfiehlt

Am Mittwoch um 18 Uhr eröffnet in der Guten Stube des Potsdamer Kunstvereins (Charlottenstraße 121) die Ausstellung „Maria Hümmer – Landschaftsfotografien“. In ihren Arbeiten ergründet die Potsdamer Fotografin Strukturen und atmosphärische Stimmungen etwa der Küstenlandschaft auf Hiddensee und auch von Städtelandschaften. Am heutigen Montag von 11 bis 14 Uhr ist übrigens die letzte Gelegenheit, die Ausstellung mit den Theaterplakaten zu Stücken von Peter Weiss zu besuchen.

Der zweite „Handwerkssalon“, das Gesprächskonzert der Kammerakademie Potsdam im Rahmen des Themenjahres Kulturland Brandenburg 2016, findet am Donnerstag um 19 Uhr im Palais Lichtenau (Behlertstraße 31) statt. Diesmal geht es um Blasinstrumente: Im Verlauf des Konzerts kommt Moderator Peter Claus vom rbb-Kulturradio mit den Musikern ins Gespräch zur historischen Aufführungspraxis. Auf dem Programm stehen Quintette von Mozart und Beethoven sowie eine Sonate für Flöte und Hammerklavier von Carl Maria von Weber.

Ebenfalls am Donnerstag liest Christoph Ransmayr in der Villa Quandt (Weinmeisterstraße 46/47) um 20 Uhr aus seinem neuesten Roman „Cox oder der Lauf der Zeit“ – von der Literaturkritik als das Buch des Herbst gefeiert. Carsten Wist vom Literaturladen moderiert den Abend.

Ein besonderes Schmankerl erwartet am Donnerstag die Fans von Benjamin von Stuckrad-Barre. Der in Bremen geborene Schriftsteller, Journalist und Moderator liest um 20 Uhr im Lindenpark (Stahnsdorfer Straße 76) aus seinem in diesem Jahr erschienenen Buch „Panikherz“. Bejubelt vom Feuilleton (Kostprobe: „Das Buch ist geil. Kracher.“ – Der Spiegel) entwirft der 41-Jährige in seiner Autobiographie eine schillernde Welt von Ruhm, Drogenexzessen, Realitätsverlust und anschließender Selbstfindung, das Ganze gespickt mit Anekdoten, etwa über eine Begegnung mit Marius Müller-Westernhagen beim Arzt und einen Konzertbesuch mit Thomas Gottschalk.

Im Rahmen des Musikfestivals „Vocalise“ erklingen am Sonntag um 20 Uhr in der Französischen Kirche (Bassinplatz) A-capella-Kompositionen von Arvo Pärt, Urmas Sisask, Arnold Schönberg und anderen. Das Programm unter dem Titel „Um Gottes Willen“ singt die Vokalakademie unter der Leitung von Ud Joffe.giw