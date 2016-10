Diese WOCHE : Die Kulturredaktion der PNN empfiehlt

Tora, Bibel, Koran – die großen Weltreligionen berufen sich auf heilige Schriften. Doch wie klingen eigentlich diese Bücher im Original? Als Vertreter ihrer jeweiligen Religion und Glaubensrichtung lesen sprach- und stimmlich ausgebildete Künstler Texte aus ihren heiligen Schriften in verschiedenen Sprachen. Eine Veranstaltung des Vereins Neues Potsdamer Toleranzedikt am Mittwoch im Friedenssaal der Friedenskirchengemeinde (Schopenhauerstraße 23) von 18 bis 19.30 Uhr.

In der Stadt hört mancher nur Lärm – für andere ist die Stadt ein vielfältiger Klangraum voll unterschiedlicher Resonanzen. Zu einem Klangspaziergang mit Werken von Schleiermacher, Kreidler, Eckert und anderen lädt der Nikolaisaal (Wilhelm-Staab-Str. 10/11) am Donnerstag um 20 Uhr. Schleiermacher komponierte den „Stau“, Kreidler Klänge des aktuellen Börsengeschehens.

Land in Sicht: ein Abend über die Wirklichkeiten zwischen Hoch- und Bauernhaus mit Lesungen, Gesprächen, Musik, Kunst und Tanz findet am Freitag am Hans Otto Theater (Schiffbauergasse 11, Reithalle Forum) um 19.30 Uhr statt.

300 Jahre protestantischen Eifers verbinden Luther über Bach mit Mendelssohn. Dem nimmt sich das Eröffnungskonzert „Ein feste Burg“ der 16. Potsdamer Vocalise am Sonntag an. Das lutherische Motiv „Ein feste Burg“ ist sprachlich wie musikalisch Grundlage vieler Kompositionen – um 17 Uhr in der Erlöserkirche (Nansenstraße) Potsdam. Kix