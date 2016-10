Klanglabor oder Hörwerkstatt?

Die fabrik Potsdam und die Potsdamer Jazzmusiker Nicolas Schulze und Oliver Fröhlich präsentieren alle zwei Monate das „Jazz Lab“, dieses launige Format irgendwo zwischen Klanglabor und Hörwerkstatt. Unbekannte Sounds und ungehörte Arrangements werden auf das Publikum losgelassen. Den Einstieg in den Abend bildet die „Jazz Lab“-Band. Sie spielt, in Originalbesetzung, oder zusammen mit einem Gastmusikern, ein Eröffnungsset. Danach sind weitere Musikerinnen und Musiker eingeladen, sich auf der Bühne zu begegnen und in einer Session auszutauschen. Am heutigen Freitagabend stellt sich die aus Hannover kommende Band Trivialer K.O. vor. Lyrisch, sphärisch, vielschichtig: So lassen sich die Kompositionen aus der Feder des Pianisten und Bandleaders Andreas Kipp beschreiben. Zusammen mit dem Bassisten Marcus Lewyn und dem Schlagzeuger Tim Nicklaus kreiert das Ensemble einen kammermusikalischen Bandsound, der nicht nur in der Tradition eines klassischen Klaviertrios lebt.PNN

„Jazz Lab“, heute ab 22 Uhr in der fabrik, Schiffbauergasse 10. Freier Eintritt