28.10.2016

„What’s your flavour?“ heute im Lindenpark : Wo Popmusik auf Hardcore trifft

Potsdam - „Was ist dein Geschmack?“ Diese Frage stellt der Lindenpark mit seiner Veranstaltungsreihe „What’s your flavour?“ am heutigen Freitag zum dritten Mal. Natürlich geht es nicht um Eissorten – sondern um Musik. Eine Crossover-Konzertreihe: Wenn es verschiedene musikalische Geschmäcker gibt, warum dann auch nicht einfach einen musikalischen Abend haben, der sich nicht einem einzigen Genre verpflichtet fühlt. Die Initiative Mach Musik e.V. will eben mehr bieten als nur ein Pop-Konzert.

Und so stehen Bands auf der Bühne, die sonst wohl nie gemeinsame Konzerte geben würden; aber dieser gegenseitige Ausschluss ist das explizite Konzept. Drei Potsdamer Bands werden zu erleben sein: Stadtruhe etwa, die in Sachen deutschsprachiger Popmusik eine Vorreiterrolle in Potsdam eingenommen haben und bereits zahlreiche Fans um sich scharen. Die Band um Sängerin Laura Walter zieht ihren Erfolg zum einen aus handwerklich wirklich gut gemachter Musik, die auch mal diejenigen vor die Bühne zieht, die mit Popmusik sonst nichts anfangen können. Und zum anderen aus Fleiß und harter Arbeit: Gerade erst waren Stadtruhe wieder im Studio, im Dezember erscheint ein neues Album. Aus dem wird dann einiges zu hören sein.

Mindfall dagegen haben mit Pop überhaupt nichts am Hut: Melodic Hardcore hat sich die fünfköpfige Band auf die Fahnen geschrieben, und das „melodisch“ verweist bereits darauf, dass es im Hardcore eher wenig melodisch abgeht. Muss ja nicht sein, dachten sich Mindfall – und haben dem eher harten Musikstil kurzerhand ein paar eingängige Melodien verpasst. Das funktioniert so gut, dass sich Mindfall mittlerweile einen gewissen Bekanntheitsgrad erarbeitet haben.

Mit der dritten Band wird es wieder ruhiger: Mit Hardcore haben Through Colours nämlich nichts am Hut. Zunächst 2013 als Musikcover-Duo mit Gitarre und Gesang gegründet, hat die Band sich mittlerweile stattlich vergrößert: Um Schlagzeug, Bass und Klavier verstärkt ist Through Colours mittlerweile ein Quintett. Charakteristisch für die Band ist der zweistimmige Gesang, musikalisch wird eher die ruhige Kugel geschoben – melodische Musik, deren Arrangements aber auch etwas funkiger werden können.

Doch der Abend geht sogar noch weiter: Im Rahmen der Internationalen Bandbegegnung des Mach Musik e.V. spielen an diesem Abend noch zwei französische Bands im Lindenpark: Die baskische Alternative-Rock-Band Coldust bewegt sich irgendwo zwischen Muse und Foo Fighters, mit deutlichem Grunge-Einschlag. Ganz weit davon entfernt sind Tngri mit ihrem Postrock, auch örtlich, nicht: Die Band stammt ebenfalls aus dem südfranzösischen Baskenland.

„What's your flavour?“ am heutigen Freitag ab 20 Uhr im Lindenpark, Stahnsdorfer Straße 76. Der Eintritt für die fünf Bands kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro