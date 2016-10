27.10.2016

Potsdams literarisches Terzett Buchmessen-Nachlese: „Der literarische Salon“

Seit sieben Jahren gibt es in Potsdam eine Nachlese zu den Buchmessen. Zum 14. „Literarischen Salon“, einer Art literarischem Terzett, fanden der Buchhändler Carsten Wist, Moderator Oliver Geldener und Gretel Schulze vom Kabarett Obelisk am Sonntagabend in der Reithalle des Hans Otto Theaters zusammen. Es ging um neue Bücher, ums Lesen – und damit um das, was die Menschen derzeit umtreibt. So knüpfte der Salon nahtlos an das an, was das Theater in der „Stadt der Zukunft“ die ganze Spielzeit über verhandeln will.

Dass sie nah an Potsdam sind und sein wollen, zeigten Wist, Schulze und Geldener, indem sie auch „Skizzen eines Sommers“ von André Kubiczek unter die fünf mitgebrachten Bücher gewählt hatten. Obwohl es keine große Literatur ist. Aber es spielt in Potsdam, im Jahr 1985. Es handelt vom 16-jährigen René, dessen Mutter tot und dessen Vater den Sommer über in der Schweiz ist. René hat er 1000 Mark dagelassen. Damit lässt sich was anfangen: Disko, Mädchen beeindrucken, was man eben so macht mit 16. Kubiczek, sagt Wist, hat einen guten Sound gefunden, man erkennt Potsdam darin auf jeder Seite, auch wenn man, wie er selbst, lieber im Café Heider war.

Bernd Geiling, Ensemble-Schauspieler, war am Sonntagabend für die Leseproben zuständig und ließ einen kurz eintauchen in diesen heißen Sommer ’85. Ob „Das Schelling-Projekt“ von Peter Sloterdijk, „Meine geniale Freundin“ von Elena Ferrante oder „Hool“ von Philipp Winkler: Geiling trifft für jeden Text den genau richtigen Ton. Für „Skizze eines Sommers“ den eines 16-Jährigen, der gerade Baudelaire entdeckt und seinen Wortschatz mächtig aufmöbliert hat: Wer ihm früher auf die Ketten ging, ist jetzt „impertinent“. Er lacht über diesen Staat, der Sartre, Baudelaire und Rimbaud für dekadent hält – ebenso wie ihn, René, und seine Kumpels, weil sie in Anzügen und mit falschen Diamantbroschen in der Schule aufschlagen.

Man kann dieses Buch natürlich lesen wie Maxim Biller, der es im „Literarischen Quartett“ (ZDF) im September fürchterlich verrissen hat. Warum, fragte er, müsse man immer noch diese „es war eigentlich doch ganz nett in der Diktatur“-Bücher schreiben? Oder man kann es – und das haben Carsten Wist und Gretel Schulze getan – als Erinnerungs- und Coming-of-Age-Roman lesen. Dann funktioniert es ziemlich gut, so ihr Fazit. „Es ist nicht statthaft, den Leuten ihre Erinnerungen abzusprechen, ihnen abzusprechen, dass sie auch unter widrigen politischen Umständen glücklich waren“, sagt Schulze. Ob nicht genau das gerade mit der Schleifung der DDR-Architektur – „Skizzen eines Sommers“ spielt vornehmlich in den Plattenbausiedlungen – in Potsdam passiert, darüber hätte man am Sonntag auch gerne noch streiten mögen.

Das war leider ein Nachteil der drei am Sonntagabend: Sie waren sich zu oft zu einig. Streit wäre schöner gewesen. Dazu kam es aber nur bei Han Kangs Buch „Die Vegetarierin“. „Es gruselt mich, es ekelt mich – aber es geht mich nichts an“, so Schulze zu der Geschichte um eine junge Frau, die erst aufhört, Fleisch zu essen und am Ende gerne ein Baum werden möchte. Wist war anderer Meinung. Auch ihn hat „Die Vegetarierin“ beunruhigt. Aber er lehne es deshalb nicht ab. Kunst soll ja nicht langweilen – sie soll beunruhigen.Ariane Lemme