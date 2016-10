Kunst, Diskurs, Begegnung: „Stadt der Zukunft“

Das Hans Otto Theater startet am 19. Oktober um 19 Uhr in der Reithalle eine neue Programmreihe. Bei „Stadt der Zukunft“ geht es um das Leben in der Stadt, heute und in der Zukunft. Darüber sollen Künstler und Experten ins Gespräch kommen. Partner ist die bundesweite Initiative „Die Offene Gesellschaft und ihre Freunde“. Los geht es zunächst mit dem Thema: Was ist es, das unsere Städte im Innersten zusammenhält? Es diskutieren: Harald Welzer (Sozialpsychologe, Stiftung „Futurzwei“), Marion Detjen (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam), Benjamin Foerster-Baldenius (Architekt, „raumlaborberlin“) und Adrienne Goehler (Ex-Kultursenatorin). Schauspieler des HOT-Ensembles wirken künstlerisch mit. PNN