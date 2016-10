10.10.2016

von Richard Rabensaat Drucken

Abstrakt und erhaben

von Richard Rabensaat

Bild vergößern Klare Kante. Werke Ben Muthofers zählen zur Kunstrichtung des Konkreten. Foto: Promo

Die Galerie Ruhnke zeigt zwei konstruktivistische Positionen: Die Skulpturen von Ben Muthofer und Wandobjekte von Susanne Rouff sind der reduzierten Formsprache und der Geometrie verbunden

Erhaben, schlank und meist ganz in Weiß gehalten sind die Skulpturen Ben Muthofers. In der Galerie Ruhnke allerdings zeigt der 79-jährige Künstler nur wenige Modelle der Plastiken, die er in der ganzen Welt aufgestellt hat. Dazu gruppieren sich Bilder, Farbtafeln. Mit zusammengesetzten Flächen dekliniert Muthofer an der Wand das Alphabet in Farbe, das er mit seinen Skulpturen im Weiß im öffentlichen Raum erprobt und variiert hat. Muthofer intoniert eine mittlerweile klassische Formsprache, die mit Geometrien experimentiert, sich an der reinen Form erfreut und narrative Inhalte, soweit möglich, vermeidet: den Konstruktivismus.

Entwickelt von den Avantgarden des vorigen Jahrhunderts, vorwiegend in Russland, findet die Suche nach der reinen Form auch heute noch Anhänger. Der Galerist Werner Ruhnke zitiert in seiner Eröffnungsansprache den Architekten und Formgestalter Max Bill: Ziel der konkreten Kunst sei es, Gegenstände für den geistigen Gebrauch zu entwickeln, ähnlich wie der Mensch sich Gegenstände schafft für den materiellen Gebrauch. So treffen die Farbflächen aufeinander, bilden Harmonien und lassen in experimenteller Vielgestaltigkeit immer neue Formen entstehen. Geboren wurde Muthofer im polnischen Oppeln, heute Opole. Die Familie floh von dort. Nach einer Handwerkslehre und einem Studium an der Werkkunstschule in Bielefeld und an der Akademie der bildenden Künste in München begann Muthofer seine internationale Karriere. Professuren in St. Louis/USA und an der Kunsthochschule Reykjavik und zahlreiche Preise und Stipendien zeugen von der internationalen Wertschätzung des Künstlers.

Auch Susanne Rouff fühlt sich der reduzierten Formsprache und der Geometrie verbunden, allerdings ergänzt um die Leichtigkeit. Die Skulpturen, die sie in der Galerie zusammen mit denen Muthofers zeigt, sehen aus wie schwere Metallelemente, sind aber federleicht. Sie setzen sich zusammen aus einzelnen Holzteilen, die nahtlos aneinandergefügt sind. Es sind gebogene Linien im Raum. Es entstehen vielteilige Skulpturen. An dünnen Nylonfäden aufgehängt pendeln sie bei leichter Berührung und vorbeiziehendem Wind. Die Künstlerin hat sie mit grauer Farbe überzogen, sodass sie eine Anmutung von Metall erhalten und nicht als Holzobjekte zu erkennen sind. Die unerwartete Dynamik, das Schwebende trotz des metallisch schwer Anmutenden, darauf kommt es der Künstlerin an. Die ehemalige Meisterschülerin an der Hochschule der Künste Berlin erstellte viele ihrer Objekte ebenfalls im Außenraum, hier häufig in der Landschaft, im Wald. Dort gehen sie eine organische Verbindung mit dem Gehölz und der umgebenden Natur ein. Ihr Studium führte sie auch nach England. In Caracas arbeitete sie während eines Studienaufenthaltes weiter an ihrer Formsprache. Ihre Werke tragen keine Titel, denn der Betrachter soll die Möglichkeit erhalten, sich ungestört auf die Form einzulassen. Oft sind es streng gefasste Geometrien, die ihr Interesse wecken.

Bei einem Objekt verbindet Ruoff eine Vielzahl von kleinen, stockartigen Elementen zu einer Kreisform. Wiederum an Nylon gehängt schwebt dieses wie ein ferner, zerrupfter Planet federleicht vor der Wand, und wirft einen hellen Schatten an die dahinterliegende Wand. Der Betrachter meint, sich in dem Gewirr der kleinteiligen Elemente zu verwirren und wird so in den Dialog mit abstrakten Form hineingezogen. Richard Rabensaat