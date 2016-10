01.10.2016

von Babette Kaiserkern Drucken

Hommage an Dmitri Baschkirov Erster Klaviermeisterkurs im Palais Lichtenau

von Babette Kaiserkern

Bild vergößern Foto: promo

Wie nur noch wenige Lehrer weltweit verkörpert Dmitri Baschkirov, der im November seinen 85. Geburtstag feiert, die klassische Tradition des Klavierspiels. Als einstiger Schüler von Alexander Goldenweiser am Moskauer Konservatorium reichen seine musikalischen Wurzeln bis in das 19. Jahrhundert.

Auch die meisten der Stücke, die im Konzertsaal gespielt werden, stammen aus jenem Jahrhundert, als zwischen Komponist und Interpret häufig noch keine Kluft existierte. Das änderte sich erst mit der Etablierung des Konzertbetriebs und der Gründung von zahlreichen Musikhochschulen, durch die das musikalische Erbe weitergereicht wird. Heutzutage kann man im Internet sehen, wie junge Leute aus aller Welt hochvirtuose Stücke lässig und elegant spielen – ganz so, als ob nicht 150 Jahre seit ihrer Entstehung vergangen wären.

In Potsdam setzt Alexander Untschi das Vermächtnis des klassischen Klavierspiels seit acht Jahren fort. Immer wieder gelang es ihm, renommierte Pianisten und Pädagogen für den Unterricht bei der von ihm gegründeten Edwin-Fischer-Sommerakademie zu gewinnen. Schon zweimal kam Dmitri Baschkirov, für den Untschi nun als Hommage aus Anlass seines Geburtstags einen kleinen Klavier-Meisterkurs vom 3. bis 6. Oktober im Palais Lichtenau veranstaltet. Interessierte Zuhörer können dabei den fünf jungen Pianisten, allesamt aufstrebende Newcomer aus aller Welt, beim Unterricht zusehen.

Wie die anderen Teilnehmer ebenso gewann die deutsch-japanische Pianistin Caterina Grewe schon viele Klavierwettbewerbe und Auszeichnungen. Sie studierte am Royal College of Music in London und hat sich besonders in Großbritannien einen Namen erspielt. Die aus den USA stammende Pianistin Pallavi Mahidhara war Schülerin von Dmitri Baschkirov an der Musikhochschule in Madrid und studierte anschließend an der Hanns-Eisler-Hochschule in Berlin. Aus Bulgarien kommt die jüngste Teilnehmerin, die erst 17-jährige Yoana Raycheva. Ebenfalls in diesem Alter ist Jonas Stark aus dem Saarland, der mit 15 Jahren das Abitur mit der Bestnote 1,0 abgelegt hatte. Mitten in der Abiturvorbereitung nahm er außerdem am Wettbewerb Jugend musiziert teil und wurde Bundessieger mit höchster Punktzahl. Auch der 23-jährige portugiesische Pianist Raúl da Costa kann schon auf viele Konzerte auf nationalen und internationalen Podien zurückblicken. Sie alle werden sich dem strengen Urteil von Baschkirov stellen, der nicht nur Lehrer vieler berühmter Pianisten war, sondern auch Vater und Lehrer der Pianistin Elena Baschkirova und somit der Schwiegervater von Daniel Barenboim ist.

Der Klaviermeisterkurs beginnt mit einem Konzert von Alexander Untschi, Klavier, und Natalia Prishepenko, Violine, am Sonntag (2. Oktober) um 20 Uhr im Palais Lichtenau. Dmitri Baschkirov wird anwesend sein. Der Eintritt ist frei, wie auch bei den Meisterkursen. Am Abend des letzten Kurstags findet am selben Ort um 20 Uhr mit den jungen Künstlern das Abschlusskonzert statt. Wie üblich werden die Teilnehmer bei Gastfamilien in Potsdam wohnen. Babette Kaiserkern