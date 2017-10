27.10.2017

Newsblog zur Katalonien-Krise : Rajoy löst katalanisches Parlament auf und setzt Neuwahlen an

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy kündigt Neuwahlen für das katalanische Regionalparlament im Dezember an. Foto: AFP/ Javier Soriano

Das katalanische Regionalparlament hat seine Unabhängigkeit erklärt. Spaniens Ministerpräsident kündigt Neuwahlen für das Parlament in Barcelona am 21. Dezember an. Alle Ereignisse im Newsblog.

- Das katalanische Regionalparlament hat am Nachmittag für die Unabhängigkeit der Region von Spanien gestimmt.

- Der spanische Senat der Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy hat für Zwangsmaßnahmen gegen Katalonien gestimmt.

- EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker warnt vor „weiteren Rissen“ in der Europäischen Union.

- Die spanische Generalstaatsanwaltschaft kündigte ein Verfahren gegen Kataloniens Regionalpräsidenten wegen "Rebellion" an.