Prozess in der Türkei : Staatsanwalt fordert Aufhebung der U-Haft von Steudtner

Bild vergößern Menschenrechts-Aktivisten demonstrieren am 25.10.2017 vor einem Gericht in Istanbul (Türkei). Foto: dpa/ Lefteris Pitarakis

Der Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner und mehrere Mitangeklagte könnten freigelassen werden. Der Ankläger hat am Abend die Aufhebung der U-Haft gefordert.

Peter Steudtner und weitere Angeklagte könnten bald freikommen. Die türkische Staatsanwaltschaft hat die Aufhebung der Untersuchungshaft für den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner gefordert. Der Staatsanwalt in Istanbul forderte am Mittwochabend, Steudtner, seinen schwedischen Kollegen Ali Gharavi und mehrere türkische Menschenrechtler unter Auflagen auf freien Fuß zu setzen.

Der in der Türkei inhaftierte deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner hatte zuvor Gericht die Terrorvorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. „Ich habe nie in meinem Leben irgendeine militante oder terroristische Organisation unterstützt“, sagte er am Mittwoch vor dem Istanbuler Gericht. Steudtner verteidigte sich auf Englisch, eine Übersetzerin übersetzte die Aussagen ins Türkische. Seine Arbeit als Menschenrechtstrainer sei in den vergangenen 20 Jahren stets auf Menschenrechte, Gewaltfreiheit und Friedensbildung ausgerichtet gewesen.

"Ich plädiere auf unschuldig und fordere meine sofortige Freilassung", sagte der 46-Jährige am Mittwoch vor dem Istanbuler Gericht. Auch die anderen angeklagten Menschenrechtler, denen bis zu 15 Jahre Haft drohen, wiesen die Vorwürfe entschieden zurück. Die Bundesregierung forderte erneut die Freilassung Steudtners.

Sein Fokus habe zudem auf afrikanischen Ländern gelegen. Er habe in den vergangenen fünf Jahren in Mosambik, Angola, Kenia, Palästina, Nepal und Myanmar gearbeitet. „Ich habe mich nie auf türkische Organisationen konzentriert oder mit ihnen gearbeitet“, sagte er. Steudtner bedankte sich zudem beim Gericht, dass er die Möglichkeit dazu habe, sich zu verteidigen. Er betonte seine Bereitschaft zur Mitarbeit bei dem juristischen Prozess, wie er es bisher getan habe.

"Einige der Terrororganisationen, denen ich angeblich angehören soll, kannte ich nicht mal beim Namen", sagte Steudtner vor Gericht. Die Aussagen eines geheimen Zeugen, auf welche die Staatsanwaltschaft ihre Klage stützt, bezeichnete der 46-Jährige als absurd.

Steudtner setzt sich seit zwanzig Jahren für die gewaltfreie Lösung von Konflikten ein

Kontakte zu türkischen Organisationen habe er nie gehabt, beteuerte der deutsche Aktivist. Seit zwanzig Jahren setze er sich aus Überzeugung für die gewaltfreie Lösung von Konflikten ein. Zuletzt habe er vor allem in Mosambik, Angola und Kenia gearbeitet.

Auch die ebenfalls angeklagte Direktorin von Amnesty International in der Türkei, Idil Eser, wies alle Vorwürfe entschieden zurück: "Die Menschenrechte zu verteidigen ist kein Verbrechen", sagte sie. Ihre Verteidigung wurde vom Publikum in dem randvollen Gerichtssaal mit Applaus bedacht.

Der angeklagte schwedische IT-Spezialist Ali Gharavi beklagte, die Anklageschrift sei voller Namen und Organisationen, zu denen er keinen Kontakt habe. Noch immer wisse er nicht, wer diese Organisationen seien. Seit 110 Tagen sei er in Haft und praktisch alle seine Menschenrechte seien verletzt worden.

"Ich fürchte um meine Gesundheit und meinen Verstand", sagte der IT-Spezialist, der seit seiner Festnahme zwei Mal mit Herzproblemen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Er fordere seine "sofortige bedingungslose Freilassung" aus dieser "Foltersituation".

Die genauen Vorwürfe gegen die Angeklagten sind nicht bekannt, da die Anklageschrift als geheim eingestuft ist. Medienberichten zufolge drohen ihnen bis zu 15 Jahre Haft wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation oder Unterstützung einer solchen Gruppierung. Gemeint sind die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die linksradikale DHKP-C und die Gülen-Bewegung, die in der Türkei als Terrororganisationen gelten.

"Die Vorwürfe gegen die elf Menschenrechtsverteidiger sind falsch und diffamierend", kritisierte der Generalsekretär von Amnesty in Deutschland, Markus Beeko. "Eine reguläre Fortbildung für Menschenrechtler wird in den Anklageschriften in ein konspiratives Geheimtreffen umgedeutet."

Bundesregierung fordert Freilassung

Auch die Bundesregierung hat die Vorwürfe gegen Steudtner als nicht nachvollziehbar bezeichnet, sie dringt auf seine Freilassung. "Wir arbeiten weiter für dieses Ziel und werden nicht aufhören, dafür zu arbeiten", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes äußerte die Hoffnung, dass der Prozess ein "Zeichen für Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz" setzen werde.

Vor dem Gerichtsgebäude in Istanbul demonstrierten zahlreiche Menschen für die Freilassung der elf Aktivisten. Viele türkische Menschenrechtsaktivisten nahmen als Beobachter an dem Prozess teil. Auch der deutsche Generalkonsul Georg Birgelen war anwesend.

Der türkische Amnesty-Vorsitzende Taner Kilic war aus einem Gefängnis in Izmir per Video zugeschaltet. Die Anwälte beantragten, seinen Fall von dem Verfahren zu trennen, da er schon Wochen vor den Festnahmen auf Büyükada in Izmir festgenommen worden war. Er steht unter dem Verdacht, zur verbotenen Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen zu gehören.

Steudtner und zehn weiteren angeklagten Menschenrechtlern wird „Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation“ beziehungsweise „Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen“ vorgeworfen. Dafür drohen ihnen nach unterschiedlichen Einschätzungen zwischen 10 und 15 Jahren Haft. Am 5. Juli war Steudtner bei einem Workshop zu Kommunikationssicherheit in einem Hotel auf der Insel Büyükada vor Istanbul festgenommen worden. Steudtner und Gharavi waren als Trainer zu dem Seminar eingeladen. Seit 18. Juli sitzt er in Untersuchungshaft. (dpa, AFP)