CSU-Politiker : Letzter Bundespostminister Bötsch ist tot

Bild vergößern Wolfgang Bötsch (CSU), letzter Bundesminister für Post und Telekommunikation Foto: dpa/Jörg Carstensen

Er war der letzte Bundespostminister und schaffte sein Ministerium ab. Jetzt ist Wolfgang Bötsch im Alter von 79 Jahren gestorben.

Der frühere Postminister Wolfgang Bötsch ist tot. Der CSU-Politiker starb am Samstag im Alter von 79 Jahren in Würzburg, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der Partei am Sonntag erfuhr. Bötsch war von 1993 bis 1997 letzter Bundesminister für Post und Telekommunikation. Er trieb die Umwandlung von Telekom, Postbank und Postdienst in Aktiengesellschaften voran und schaffte so sein eigenes Ministeramt ab.

Bötsch wurde in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) geboren und wuchs in Unterfranken auf. Seine Karriere als Politiker begann auf kommunaler Ebene in Würzburg, 1976 zog er in den Bundestag. Fast 30 Jahre war er dort Abgeordneter, er arbeitete unter anderem als parlamentarischer Geschäftsführer. 2005 kehrte der Jurist der Politik den Rücken und arbeitete in einer Anwaltskanzlei in Frankfurt. (dpa)