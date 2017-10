Jamaika-Koalition : Sondierungsgespräche sollen am 18. Oktober starten

Bild vergößern Nach der Einigung in der Obergrenzen-Frage zwischen Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) können die Jamaika-Koalitionsgespräche starten. Foto: AFP

Am Mittwoch kommender Woche sollen die Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition mit Beratungen zwischen der Union und FDP sowie zwischen Union und Grünen beginnen.

Nach der Einigung von CDU und CSU am Sonntag sollen die Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition am Mittwoch kommender Woche beginnen. Das verlautete am Montag aus Unionskreisen. Demnach sind am 18. Oktober zunächst Beratungen zwischen Union und FDP sowie zwischen Union und Grünen geplant. Am Donnerstag wollen dann FDP und Grüne sondieren. Am Freitag schließlich wollen CDU, CSU, FDP und Grüne sprechen. (AFP)