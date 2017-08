Afghanistan : Mindestens 25 Tote bei Anschlag auf Moschee

In der westafghanischen Stadt Herat sind bei einer Explosion mindestens 25 Menschen getötet und 35 weitere verletzt worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Bei einem Anschlag auf eine Moschee in Westafghanistan sind am Dienstag mindestens 25 Menschen getötet worden. Rund 35 weitere wurden verletzt, wie ein Krankenhaus in der Stadt Herat mitteilte. Zuvor hatte das Innenministerium von mindestens zehn Verletzten durch eine Explosion in der schiitischen Dschawadija-Moschee gesprochen.

Wer hinter der Tat steckt, blieb zunächst unklar. In den vergangenen Monaten haben Kämpfer der sunnitischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vor allem in der Hauptstadt Kabul wiederholt schiitische Moscheen und Versammlungen der schiitischen ethnischen Minderheit der Hasara angegriffen.

Die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert sich seit dem Ende des Nato-Kampfeinsatzes Ende 2014 rasant. In Kabul allein gab es seit Januar elf große Anschläge, in denen mehr als 1000 Menschen getötet und verletzt wurden. (AFP, dpa)