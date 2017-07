Frisch gekürter Kommunikationschef : Trump entlässt Scaramucci nach zehn Tagen

Bild vergößern Anthony Scaramucci. Foto: Reuters/Carlos Barria

Eineinhalb Wochen war er erst im Amt, jetzt muss Anthony Scaramucci seinen Posten schon wieder räumen. Hinter dem schnellen Abgang steckt wohl der neue Stabschef John Kelly.

US-Präsident Donald Trump entlässt seinen Kommunikationsdirektor Anthony Scaramucci. Der Ex-Wall-Street-Banker werde seiner Rolle enthoben, berichtete zunächst die "New York Times" am Montag unter Berufung auf mit der Entscheidung vertraute Personen. Weiter hieß es, Trump habe Scaramucci auf Druck seines neuen Stabschefs John Kelly entlassen. Dieser war kurz zuvor vereidigt worden. Der Sender ABC News berichtete dagegen, Scaramucci habe seinen Rücktritt angeboten. Es war zunächst unklar, ob der 53-Jährige einen anderen Job in der Regierungszentrale erhalten solle.

Abgänge aus dem Weißen Haus: Scaramucci folgt Spicer und Priebus

Das US-Präsidialamt bestätigte am Montagabend deutscher Zeit die Entlassung und teilte mit, Scaramucci sei der Ansicht gewesen, dass es am besten sei, dem neuen Generalstabschef John Kelly einen sauberen Neuanfang zu ermöglichen und Gelegenheit zu geben, ein eigenes Team zusammenzustellen. Sprecherin Sarah Huckabee Sanders sagte zudem: „Ganz sicher war der Präsident der Ansicht, dass Anthonys (Scaramuccis) Äußerungen unangemessen für einen Mann in dessen Position waren.“

Präsident Donald Trump hatte den neuen Kommunikationschef erst vor eineinhalb Wochen ernannt. Scaramucci, ein New Yorker Investor und Geldgeber der republikanischen Partei, sorgte kurz darauf mit unflätigen Äußerungen für Aufregung. Er hatte Stabschef Reince Priebus beschimpft, der kurz darauf seinen Posten verließ. Auch Trumps Chefstrategen Steve Bannon hatte Scaramucci mit Schmutz beworfen. Zuvor war Trump-Sprecher Sean Spicer zurückgetreten, als er von Scaramucci erfahren hatte. Er sagte, dieser werde nur für weitere Unruhe im Weißen Haus sorgen. (mes, Reuters, dpa)