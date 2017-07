Venezuela : Barrikaden, Tote und Drohungen zur Wahl

4 Bild vergößern Polizeieinsatz in Caracas: Die Wahl Venezuela wird von heftigen Protesten, brutaler Gewalt und staatlicher Einschüchterung begleitet. Foto: Miguel Gutierre/imago/Agencia EFE

Die Wahl in Venezuela wird von blutiger Gewalt überschattet. Wer nicht teilnimmt, soll Job und Sozialleistungen verlieren - die Opposition ruft trotzdem zum Boykott auf.

Als die Venezolaner am Sonntag zu den Wahlurnen gerufen werden, gleicht das Land einem Pulverfass: Der Präsident droht seinen Gegnern mit großer Härte, die Opposition verstärkt ihre Protestaufrufe. Die umstrittenen Wahlen zu einer verfassungsgebenden Versammlung sind von Ausschreitungen und schärfsten Sicherheitsvorkehrungen überschattet worden. Die Opposition boykottierte die Abstimmung und rief trotz eines Demonstrationsverbots zu landesweiten Straßenblockaden auf.

Mindestens sechs Menschen wurden seit Samstagabend getötet, teilten die Justizbehörden mit. In der Stadt Cumana sei ein 30-jähriger Regionalsekretär einer oppositionellen Jugendvereinigung am Sonntag bei einem Protestmarsch gegen die Wahl erschossen worden. Zu möglichen Tätern machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine weiteren Angaben. In der Stadt Merida wurden nach einem Protestmarsch die Leichname zweier Männer entdeckt. Bereits am Samstagabend war in Merida ein Mann bei einer Protestkundgebung erschossen worden. Auch bei einer Demonstration in der Stadt Barquisimeto starb am Sonntagnachmittag ein 43-Jähriger - durch einen Kopfschuss, wie die Justiz mitteilte.

Einer der Kandidaten für das Verfassungsgremium war in der Nacht zu Sonntag getötet worden. Mehrere Angreifer drangen in das Haus von José Félix Pineda in Ciudad Bolívar ein und erschossen den 39-jährigen Anwalt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. In der Hauptstadt Caracas trugen vier Polizisten Verletzungen durch einen Sprengsatz davon. Dieser sei explodiert, als die Polizisten in einem Motorradkonvoi vorbeigefahren seien, teilten die Behörden mit.





Im Westen der Hauptstadt rückte die Nationalgarde aus, um Straßenblockaden von Regierungsgegnern zu entfernen. Die Gardisten setzten Tränengas und Gummigeschosse ein. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften wurden auch aus den Städten Maracaibo und Puerto Ordaz gemeldet. Insgesamt sollten mehr als 230.000 Soldaten die Wahlen am Sonntag sichern, bei der die 545 Mitglieder der verfassunggebenen Versammlung bestimmt werden.

Die Opposition fürchtet "diktatorische Vollmachten"

Die Regierungsgegner werfen Präsident Nicolás Maduro vor, er wolle sich durch die neue Verfassung "diktatorische Vollmachten" sichern. Die Opposition läuft seit Wochen Sturm gegen das Projekt, konnte Maduro mit ihren Massenprotesten und zwei Generalstreiks aber nicht zum Einlenken bewegen.



Bereits am Samstagabend waren Straßenbarrikaden errichtet und Wahlautomaten verbrannt worden. In der Nacht zum Sonntag ging die Polizei erneut mit Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten in der Hauptstadt Caracas vor. Seit Beginn der Proteste im April starben bereits mindestens 113 Menschen.

Der sozialistische Staatspräsident Nicolás Maduro drohte, er werde die Immunität der Oppositionspolitiker in der Nationalversammlung aufheben und sie „zur Verantwortung ziehen“. Maduro hält trotz der massiven Proteste und internationaler Kritik an seinem Plan für eine Verfassungsreform fest. Er rief die 19,5 Millionen stimmberechtigten Venezolaner auf, sich an der Wahl von 545 Mitgliedern für die verfassungsgebende Versammlung zu beteiligen. Die meisten Kandidaten sind Regierungsanhänger.

Der Wahlautomat über den Präsidenten: „Diese Person existiert nicht"

Live im Fernsehen unterlief Maduro eine peinliche Panne. Er wollte die gute Organisation demonstrieren, ließ für die Stimmabgabe seinen Ausweis scannen – und nach wenigen Sekunden erschien die digitale Anzeige: „Diese Person existiert nicht oder der Ausweis wurde annulliert.“ Das Video verbreitete sich im Internet.

Wer nicht zur Wahl geht, soll Arbeit und Sozialleistungen verlieren

Jeder Vorgesetzte, der selbst nicht wähle oder dessen Unterstellte nicht wählten, müsse seinen Job am Montag verlassen, sagte der Vizepräsident des staatlichen Ölkonzerns PDVSA, Nelson Ferrer, vor Mitarbeitern. „Wir machen da keine Scherze“, sagte ein Unternehmenssprecher. Arbeiter berichten von Druck per Telefon, halbstündlichen SMS und politischen Kundgebungen in den Betrieben. Nichtwählern werden subventionierte Lebensmittelzuteilungen abgesprochen, Demonstranten drohen zehn Jahre Haft. Die Oppositionsführer Leopoldo López und Henrique Capriles riefen über Twitter zu „mehr Einigkeit im Kampf gegen die Diktatur“ auf. In einem symbolischen Referendum vor zwei Wochen hatten mehr als sieben Millionen Venezolaner gegen die Verfassungsreform gestimmt. (AFP/epd/rtr/dpa)