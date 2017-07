17.07.2017

von Robert Klages Drucken

Baden-Württemberg : Krawalle und sexuelle Übergriffe auf Volksfest in Schorndorf

Bild vergößern Matthias Klopfer (l, SPD), Oberbürgermeister von Schorndorf und Roland Eisele (r), Polizeipräsident in Aalen, bei einer Pressekonferenz am Montag. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Sexuelle Belästigung, Flaschenwürfe und Gewalt gegen die Polizei: Ein Stadtfest in Baden-Württemberg eskaliert. Die Polizei korrigiert Angaben über Beteiligte mit Migrationshintergrund.

Bei einem jährlich stattfindenden Stadtfest in Schorndorf ist es zu Krawallen mit Angriffen auf die Polizei sowie zu sexuellen Belästigungen gekommen. Die Polizei spricht von "erschreckender Gewalt", wie man sie in der Stadt im Rems-Murr-Kreis bisher noch nicht erlebt habe. Das Fest fand zum 49. Mal statt. Zahlreiche Jugendliche haben während der "Schorndorfer Woche" randaliert und dabei auch Einsatzfahrzeuge der Polizei beschädigt. An sechs Polizeifahrzeugen wurden die Kfz-Kennzeichen abmontiert und entwendet. In der Nacht zu Sonntag hätten sich etwa tausend Jugendliche auf dem Schlossplatz versammelt, meldet die Polizei. Aus dieser Gruppe heraus sei es zu "massiven Flaschenwürfen" auch gegen Polizisten gekommen.

In einer Polizei-Pressemitteilung vom Sonntag hatte zunächst gestanden, bei einem "großen Teil" der 1000 Jugendlichen und jungen Erwachsenen habe es sich wohl um Personen mit Migrationshintergrund gehandelt. Der Aalener Polizeipräsident Roland Eisele korrigierte diese Zahl am Montag: "Man kann nicht genau sagen, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund dabei waren. "Wir sind keine Glaskugelleser", sagte er. "Mit solchen Zahlen muss man vorsichtig sein, weil man sie überhaupt nicht verifizieren kann. Man geht da oftmals nach dem Aussehen, deswegen ist es schwierig, dies an einer Zahl festzumachen oder zu sagen, so und so viel Prozent hätten Migrationshintergrund."

Ein Tatverdächtiger habe sich der Festnahme widersetzt, woraufhin sich zahlreiche Personen mit ihm solidarisiert hätten. In der Nacht seien Kleingruppen von bis zu 50 Personen durch die Stadt mit knapp 40.000 Einwohnern gezogen. Laut Angaben von Anwohnern waren diese mit Messern ausgestattet. Auch soll mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen worden sein.

Haftbefehle wurden bisher nicht erlassen

Zudem wurden bisher zwei Fälle von sexueller Nötigung bekannt. Am Freitag wurde ein 20-jähriger Iraker als Tatverdächtiger ermittelt. Am Samstag sollen drei afghanische Asylbewerber im Alter zwischen 18 und 20 Jahren eine 17-jährige Frau am Bahnhofsvorplatz festgehalten und begrabscht haben. Die Täter sind ermittelt, Haftbefehle wurden bisher nicht erlassen, ihr Wohnort ist noch unklar. Alle Täter seien stark alkoholisiert gewesen, sagte Polizeipräsident Eisele. Die Polizei bittet Geschädigte darum, sich zu melden. Wer belästigt wurde oder Hinweise zu Tätern gegen kann, soll sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der 07181/204-0 melden.

In der Nacht zu Sonntag musste die Polizei ihre Einsatzkräfte verdoppeln. Eisele berichtet auf der Pressekonferenz, das Stadtfest sei in all den Jahren friedlich abgelaufen und die Eskalation am Marktplatz sei keinesfalls vorhersehbar gewesen. Es sei üblich, dass sich Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren anlässlich das Festes auf dem Schlosspark versammeln. Alkohol sei dort bis 22 Uhr erlaubt. In diesem Jahr habe man bis 23 Uhr gewartet und wollte dann für Ruhe sorgen. Bis drei Uhr in der Nacht sei es dann zu Krawallen gekommen. Teilweise habe man die Situation nicht unter Kontrolle gehabt, gibt Eisele zu. Wie viele Einsatzkräfte vor Ort waren, wollte er nicht sagen.

"Alkohol ist ein Gewalttransmitter"

Bürgermeister Matthias Klopfer sagte auf der Pressekonferenz: "Wenn in Baden-Württemberg 100.000 Flüchtlinge sind, kommt es mit mehr Einwohnern leider auch zu mehr Straftaten. Das ist in Schorndorf nicht anders als in anderen Städten." Bei dem Stadtfest hätten auch viele Flüchtlinge mitgeholfen. Als erste Maßnahme solle der Stadtpark dauerhaft in der Nacht beleuchtet werden. Zudem müsse man über strengere Alkoholkontrollen nachdenken. Auch Polizeipräsident Eisele, der von "besonderen Vorfällen" in dieser Nacht sprach, meinte: "Alkohol ist ein Gewalttransmitter". Desto länger Alkohol ausgeschenkt werde, umso aggressiver werde es.

Die Polizei habe die Lage streckenweise nicht unter Kontrolle gehabt. Man haben aus Schutz der Beamten kurzfristig den Rückzug angetreten um später besser agieren zu können. Von einem "Ausnahmezustand" wolle er jedoch nicht sprechen. Zwar habe man so etwas bisher noch nicht erlebt, allerdings könne man keinesfalls von einer Situation wie zum Beispiel während des G20-Gipfels in Hamburg reden. Eisele kritisierte, dass Gewalt gegen Polizisten zunehmen würde - "nicht nur in Schorndorf". Dies zu ändern sei auch ein "gesamtgesellschaftliches Problem".