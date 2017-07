Neonazi-Konzert in Thüringen : Ramelow will gegen Rechtsrock vorgehen

Bild vergößern Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Foto: dpa/Sophia Kembowski

Tausende Rechte konnten bei einem Rechtsrock-Konzert in Themar ihre Ansichten propagieren. Thüringens Ministerpräsident will das nicht mehr als Meinungsfreiheit abtun.

Nach dem Neonazi-Konzert im thüringischen Themar hat Ministerpräsident Bodo Ramelow gefordert, das Versammlungsrecht für solche Veranstaltungen einzuschränken. "Ich denke, wir müssen das Versammlungsrecht derart präzisieren, dass in Zukunft Landratsämter und Genehmigungsbehörden und dann auch in der Folge die entscheidenden Gerichte diese Dinge nicht mehr unter Meinungsfreiheit abtun", sagte der Linken-Politiker MDR Aktuell am Sonntag.

Mit Blick auf die Konzertteilnehmer sagte der Linken-Politiker: "Da kann man ganz schön traurig und hilflos werden, wenn man sieht, dass sie - getarnt als Demonstration - ein riesiges Rechtsrockfestival abgehalten haben." Die Veranstalter hätten damit Geld für ihr Netzwerk verdient und Kosten an den Staat abgewälzt. Die Einnahmen aus dem Konzert schätzt der Thüringer Ministerpräsident auf 300.000 bis 400.000 Euro.

Am Samstag haben in Themar Tausende Rechte am wohl bundesweit größten Neonazi-Konzert des Jahres teilgenommen. Einige Hundert protestierten gegen die Veranstaltung. (dpa, AFP)