08.07.2017

Newsblog zum G20-Gipfel : Erdogan stellt Pariser Klimaabkommen infrage

von Frank Jansen, Sebastian Leber, Ingo Salmen, Marius Mestermann

Der türkische Präsident Erdogan bei der Abschlusspressekonferenz. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Mehr als 50.000 demonstrieren am Samstag friedlich in Hamburg. Angela Merkel will Opfer der Krawallnacht entschädigen. Die Ereignisse im Newsblog.

- In der Nacht auf Samstag ist es in Hamburg zu schweren Krawallen gekommen.

- Mehrere Geschäfte wurden geplündert, am Morgen bot sich im Schanzenviertel an einigen Stellen ein Bild der Zerstörung.

- Bundeskanzlerin Merkel sagt, die Ausschreitungen seien "nicht zu akzeptieren". Auch Politiker anderer Parteien verurteilen die Gewalt.

- Die G20 haben sich derweil auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Hier finden Sie die Punkte im Überblick.