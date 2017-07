06.07.2017

von Kai Portmann, Frank Jansen

Newsblog zum G20-Gipfel : Sonderzug mit G20-Gegnern ist angekommen



3 Bild vergößern Ankunft in Hamburg: G20-Gegner am Hamburger Hauptbahnhof Foto: Reuters/Frabrizio Bensch

In Hamburg sammeln sich vor Beginn von G20 die Gipfelgegner. Am Morgen brennt es an einem Autohaus. Die Polizei prüft einen Bezug zu G20. Die Entwicklungen im Newsblog.

- Am Freitag beginnt in Hamburg der G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.

- Die Hansestadt ist im Ausnahmezustand. Die Polizei erwartet Tausende gewaltbereite Demonstranten.

- Schon seit Tagen beharken sich G20-Gegner und Polizei.

