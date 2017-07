Venezuela : Sturm auf Parlament in Caracas

Bild vergößern Ein Unterstützer des Präsidenten vor dem Parlament in Caracas. Foto: Reuters/Carlos Garcia Rawlins

Venezuela versinkt immer weiter im Chaos: Fünf Abgeordnete der Opposition wurden im Parlament von Unterstützern des Präsidenten verletzt.

Dutzende Anhänger des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro haben am Mittwoch das Parlamentsgebäude in Caracas gestürmt und sich Schlägereien mit Oppositionsabgeordneten geliefert. Mindestens fünf Parlamentarier wurden bei der Prügelei mit den teils vermummten und mit Stöcken bewaffneten Angreifern verletzt. Bei den nahezu täglichen Protesten gegen Maduro wurden seit Anfang April bereits 91 Menschen getötet und mehr als tausend weitere verletzt.

Die in der Farbe der regierenden Sozialisten rot gekleideten Maduro-Anhänger drangen zunächst in die Gärten des Parlaments ein und zündeten Feuerwerkskörper. Einigen Angreifern gelang es, bis auf die Flure des Parlaments vorzudringen, wo sie auf Oppositionsabgeordnete einschlugen. Mindestens fünf Parlamentarier wurden nach Angaben des Parlamentspräsidenten Julio Borges verletzt.

"Werden uns diesen Wilden weiter entgegenstellen"

"Die Regierung setzt immer wieder Gewalt ein", sagte der Oppositionsabgeordnete Stalin González. "Wir werden uns diesen Wilden weiter entgegenstellen", kündigte sein Kollege Simón Calzadilla an. Vor den gewaltsamen Auseinandersetzungen gab es im Parlament eine Zeremonie zum Unabhängigkeitstag, der alljährlich am 5. Juli gefeiert wird. Die Zeremonie wurde von Vizepräsident Tareck El Aissami geleitet, der in einer 15-minütigen Ansprache die "Vergessenen des kapitalistischen Modells" dazu aufrief, zum Parlament zu kommen.

Die konservative und rechtsgerichtete Opposition Venezuelas kämpft für eine Amtsenthebung des Staatschefs, den sie für die schwere Wirtschaftskrise und die dramatischen Versorgungsengpässe im Land verantwortlich macht. Maduro beschuldigt die Regierungsgegner, mit Unterstützung der USA einen Staatsstreich gegen ihn zu planen. (AFP)