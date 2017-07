01.07.2017

von Cordula Eubel, Stephan Haselberger Drucken

G-20-Gipfel : Scholz garantiert Bürgern und Gästen Sicherheit

von Cordula Eubel, Stephan Haselberger

Bild vergößern Der Erste Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz (SPD). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Vor dem G-20-Gipfel Ende kommender Woche in Hamburg sind die Befürchtungen groß, dass der Protest eskalieren könnte. Im Interview mit dem Tagesspiegel gibt der Erste Bürgermeister der Stadt, Olaf Scholz, nun eine Sicherheitsgarantie ab.

Wenige Tage vor Beginn des G-20-Gipfels in Hamburg hat der Erste Bürgermeister der Stadt, Olaf Scholz (SPD), eine Sicherheitsgarantie für Gäste und Bevölkerung abgegeben. "Seien Sie unbesorgt: Wir können die Sicherheit garantieren", sagte Scholz dem Tagesspiegel. Die Polizei sei sehr gut vorbereitet und werde mit 20.000 Kräften für einen geregelten Ablauf des Gipfels sorgen. "Wir werden Gewalttaten und unfriedliche Kundgebungsverläufe unterbinden", versicherte Scholz. Hamburg tue für die Sicherheit seiner Gäste und seiner Bürger "alles Menschenmögliche".

Zugleich wies der SPD-Politiker Kritik an der Entscheidung zurück, den Gipfel auf dem Messegelände in der Hamburger Innenstadt zu veranstalten. "Mir ist es ein Anliegen, dass sich die wichtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt in Hamburg treffen können", erklärte er. "Wir sind froh, dass die Hamburger Messe nicht irgendwo am Stadtrand liegt, sondern mitten in der Stadt." Es dürfe nicht so sein, "dass Gewalttäter bestimmen, wo solche internationale Treffen stattfinden dürfen und wo nicht". Es sei zudem eine Illusion, dass man einen G-20-Gipfel in ländlichen Gebieten wie der Lüneburger Heide veranstalten könne, fügte Scholz hinzu. "In Deutschland gibt es nur drei Städte, die dafür groß genug sind und die nötige Infrastruktur haben: Hamburg, München und Berlin. Denn es gilt, mehr als 10.000 Gipfelteilnehmer unterzubringen und tausende Sicherheitsbeamte, und man benötigt Messestrukturen, die eine solche Veranstaltung aufnehmen können. Hamburg kann das."

Lesen Sie das Interview mit Olaf Scholz im Wortlaut in der morgigen Tagesspiegel-am-Sonntag-Printausgabe oder heute ab 19.30 Uhr im Tagesspiegel-E-Paper.