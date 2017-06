Vereinbarung mit der nordirischen DUP : Minderheitsregierung in Großbritannien steht

Bild vergößern Premierministerin May beim Handshake mit der führenden DUP-Vertreterin Arlene Foster (r.). Foto: AFP/Daniel Leal-Olivas

Rund zwei Wochen nach den Neuwahlen zum britischen Unterhaus steht die Minderheitsregierung von Premierministerin May.

Die britischen Konservativen haben sich mit der umstrittenen nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) auf die Duldung der Minderheitsregierung von Theresa May geeinigt. Das berichtete der Sender BBC am Montag in London. Das entsprechende Abkommen wurde vor laufender Kamera unterzeichnet. (dpa, Reuters)

Mehr in Kürze auf tagesspiegel.de.