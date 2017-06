25.06.2017

Gewalt gegen Frauen : Auf dass der Tod uns scheidet

Bild vergößern Rohe Gewalt. Eine Trennung kann für Frauen gefährlich werden. Immer wieder kommt es zu Racheakten ihrer Ex-Männer. Foto: Getty Images

Sie fühlen sich erniedrigt und gedemütigt, es geht um angebliche Ehre und um Selbstmitleid. Was treibt Männer, die ihre Frauen töten oder verletzen? Unser Blendle-Tipp.

Du nutzloser Mann, hat seine Frau gesagt. Was aber ist ein nutzloser Mann? Die Psychologin mustert Gökhan K. eindringlich. Es ist ein bizarres Duell, das sich vor den Richtern der Großen Strafkammer 2 in Hamburg abspielt. Auf der einen Seite die ältere grauhaarige Frau in getigerter Weste, die sich auf dem Tisch abstützt, als könne sie ihre üppige Körperfülle nicht alleine halten. Und ihr gegenüber der hagere Angeklagte, der wie ein Schüler im gestreiften Oberhemd dasitzt, sehr aufrecht, und kaum zu verstehen scheint, warum die psychologische Sachverständige ihm immer wieder diese Frage stellt. Was also ist das, Herr K., ein nutzloser Mann?

Ein nutzloser Mann ist für mich kein richtiger Mann.

Vor einem richtigen Mann hätte meine Frau Angst.

Sie würde tun, was ich ihr sage.

Drei Antworten. Drei Erklärungen, warum Gökhan K., 44 Jahre alt, seine Frau niedergestochen hat.

Er zog sofort ein Messer und stach zu

Es war am 24. November vorigen Jahres, als Gülsen K., 43 Jahre alt, ihre Worte fast mit dem Leben bezahlt hätte. Als ihr Mann Gökhan mit dem Messer so oft auf sie einstach, dass sie nur durch eine Notoperation gerettet werden konnte. Bis dahin war es für sie ein Tag wie jeder andere.

Sie kam vom Einkaufen, und ihr Mann saß im türkischen Café, wie immer. Sie musste vor dem Haus auf ihn warten, weil er ihr kurz zuvor den Schlüssel abgenommen hatte, er wollte die Kontrolle über sie. Sie saß auf dem Rand einer Sandkiste, als er endlich kam. Sie sagt: Er zog sofort ein Messer und stach zu. Er sagt: Sie stritten sich. Nein, sie hatte keine Angst vor ihm, obwohl er sie schon so oft bedroht hatte. Sie beschimpfte ihn sogar, das behauptet zumindest er. Die Worte seien gefallen, nutzloser Mann. Da stach er zu, wieder und wieder. „Schlampe“, schrie er dabei.

Nutzloser Mann. Eine Demütigung. Wieso führt eine Demütigung zu solcher Gewalt?

Frauen leben nach einer Trennung gefährlich. Immer wieder kommt es zu ...

