Unterhaus in London : Britisches Parlament von Hackern angegriffen

Bild vergößern Ziel der Attacke war das britische Unterhaus. Foto: Reuters

Wieder eine Cyberattacke in Großbritannien. Dieses Mal traf es das Parlament. Die Hacker wollten wohl die Passwörter von Abgeordneten.

In Großbritannien hat es am Samstag einen Cyberangriff auf das Parlament gegeben. Die Hacker hätten versucht, sich Zugang zu Emails zu verschaffen, sagte eine Sprecherin des Unterhauses. Der Vorfall werde untersucht. Es seien Schritte zum Schutz des Computernetzwerks getroffen worden. Dem Sender BBC zufolge führten die Abwehrmaßnahmen dazu, dass die Abgeordneten ihre Emails nicht von außerhalb des Parlamentsgebäudes einsehen konnten.

Handelsminister Liam Fox sagte im Fernsehen, die Attacke sei keine Überraschung. "Wir wissen, dass unser Öffentlicher Dienst angegriffen wird." In den vergangenen Tagen habe es Berichte gegeben, wonach sogar die Passwörter von Kabinettsmitgliedern im Internet zum Kauf angeboten wurden.

Auch Bundestag und deutsche Parteien im Visier

Erst im vergangenen Mai verübten Unbekannte eine weltweite Cyber-Attacke. In Großbritannien legten die Kriminellen dabei viele Krankenhäuser und Arztpraxen teilweise lahm. Einige Krankenhäuser sahen sich gezwungen, Patienten abzuweisen und Routineeingriffe abzusagen. Die Erpressungssoftware "Wanna Cry" traf nach Angaben von Europol mindestens 150 Länder.

Auch auf das Netz des Bundestages und auf Parteien in Deutschland hatte es in der Vergangenheit Hacker-Angriffe gegeben. Im Mai 2015 konnten sich Angreifer weitreichenden Zugang zum Bundestags-Netzwerk verschaffen, so dass die IT schließlich ausgetauscht werden musste. Als Urheber wurde die Hacker-Gruppe APT28 vermutet, der Verbindungen zu russischen Geheimdiensten nachgesagt werden. (rtr/dpa/AFP)