Oggersheim : Europäischer Staatsakt für Helmut Kohl am 1. Juli

Bild vergößern Ein Sarg wird am Donnerstag in Oggersheim (Rheinland-Pfalz) aus dem Haus von Helmut Kohl getragen. Foto: dpa

Am Donnerstagnachmittag ist der Sarg Helmut Kohls aus dem Haus in Oggersheim getragen worden. Er war dort mehrere Tage aufgebahrt worden.

Sechs Tage nach dem Tod des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl ist am Donnerstag der Sarg aus dem Haus in Ludwigshafen abgeholt worden. Sieben schwarz gekleidete Männer und eine Frau trugen ihn am Mittwoch vom Eingang des Bungalows im Stadtteil Oggersheim zu einem Leichenwagen, der auf der Straße parkte. Wohin der Sarg dann gebracht wurde, war zunächst unklar. Helmut Kohl war am vergangenen Freitag im Alter 87 Jahren gestorben und anschließend zuhause aufgebahrt worden. Ein europäischer Trauerakt ist für den 1. Juli geplant, Kohl soll anschließend auf einem Friedhof in Speyer beigesetzt werden.

Für den Nachlass von Helmut Kohl wird nach Angaben des Anwalts Stephan Holthoff-Pförtner eine eigene Stiftung gegründet - Näheres dazu werde aber vor der Beerdigung des Altkanzlers nicht mitgeteilt. Wie der Prozess genau gestaltet werde, sei noch nicht klar, sagte Holthoff-Pförtner dem Magazin „Focus“, das am 24. Juni erscheint. „Vor der Beisetzung werde ich die Frage, wie die Stiftung gestaltet wird, nicht diskutieren. Aber es ist völlig klar, dass sie kommen wird“, sagte der Anwalt von Kohls Witwe, Maike Kohl-Richter.

„Als ich 2014 auf Bitten Helmut Kohls in die Sendung mit Günther Jauch gegangen bin, war klar, dass ich dort erläuterte, dass es eine Stiftung geben wird, die das geistige und politische Erbe Kohls betreuen soll“, sagte Holthoff-Pförtner. Kohl-Richter vertrete die Auffassung, dass der Nachlass in Historiker-Hände gehöre.

Helmut Kohl hatte nach seiner Abwahl als Bundeskanzler 1998 der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung einen Transporter voller Handakten für ihr Archiv in Sankt Augustin bei Bonn zukommen - aber 2010 wieder abholen lassen. (dpa)