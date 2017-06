19.06.2017

von Ruth Ciesinger, Kai Portmann Drucken

Newsblog zum Anschlag auf Muslime in London : May: Wir bekämpfen jede Art von Terrorismus

von Ruth Ciesinger, Kai Portmann

2 Bild vergößern Premierministerin Theresa May. Foto: REUTERS/Stefan Wermuth

Der Angriff auf Muslime im Londoner Stadtteil Finsbury Park wird als Terrorakt gewertet. Regierungschefin May kündigt eine neue Strategie zur Bekämpfung von Hassverbrechen und Extremismus an. Die Ereignisse im Newsblog.

- In der Nacht zu Montag rast ein Lieferwagen in eine Menschenmenge nahe einer Moschee in Finsbury Park.

- Regierungschefin Theresa May kündigt "Kampf gegen Terrorismus in jeder Form" an.

- Londons Bürgermeister Sadiq Khan schreibt von einer "schrecklichen Terrorattacke".

- London war erst vor wenigen Wochen Schauplatz eines Terrorangriffs.

(Mit Agenturen)