Abschied vom Altkanzler : Totenmesse für Kohl im Dom zu Speyer geplant

Bild vergößern Der Dom zu Speyer. Foto: Uwe Anspach/dpa

Ex-Kanzler Helmut Kohl soll einem Bericht zufolge nach dem in Straßburg vorgesehenen europäischen Staatsakt mit einem Schiff über den Rhein in seine rheinland-pfälzische Heimat gebracht werden.

Der Abschied von Altkanzler Helmut Kohl nimmt allmählich konkrete Formen an. Unter anderem sei für Kohl eine Totenmesse im Dom von Speyer geplant, berichtet die „Bild am Sonntag“. Nach Informationen des Blattes soll Kohl nach einem in Straßburg vorgesehenen europäischen Staatsakt mit dem Schiff über den Rhein in seine rheinland-pfälzische Heimat nach Speyer gebracht werden. Die Totenmesse im Dom werde öffentlich zugänglich sein. Danach wird der engste Familien- und Freundeskreis in der Traukapelle im Adenauerpark in Speyer Abschied von Kohl nehmen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte sich zuvor für einen europäischen Staatsakt ausgesprochen.



Ein genaues Datum hierfür wurde jedoch nicht genannt. Bis zum geplanten Staatsakt soll Kohl in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim aufgebahrt bleiben.

Kohl war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben. (dpa)