Treffen der Euro-Finanzminister : Durchbruch bei Griechenland-Verhandlungen

Bild vergößern Finanzminister Wolfgang Schäuble (l) trifft in Luxemburg auf seinen griechischen Amtskollegen Euklid Tsakalotos. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Die Euro-Finanzminister haben sich grundsätzlich auf die Auszahlung frischer Kredite an Griechenland geeinigt. Der IWF will sich daran beteiligen.

Nach einem monatelangen Tauziehen mit Griechenland haben die Euro-Länder die Auszahlung weiterer Finanzhilfen in Höhe von 8,5 Milliarden Euro an Athen zugesagt. Dies bestätigten mehrere Vertreter der Eurozone am Donnerstagabend in Luxemburg. Das Geld wird demnach in mehreren Tranchen ausgezahlt. Details sollten am Abend auf einer Pressekonferenz in Luxemburg erläutert werden.

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat zudem eine Beteiligung an der Rettung des hoch verschuldeten Landes in Aussicht gestellt. Sie habe die Absicht, dem IWF-Führungsgremium ein neues Griechenland-Programm zu empfehlen, hieß es in einer Erklärung Lagardes am Donnerstagabend in Luxemburg. Insbesondere Deutschland hatte auf die Teilnahme des Währungsfonds an der Griechenland-Rettung gedrungen.

Das hoch verschuldete Griechenland hängt seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber. 2015 vereinbarte Athen mit den Euro-Partnern ein drittes Hilfspaket über bis zu 86 Milliarden Euro. Bis Juli braucht die griechische Regierung aus dem Programm weitere rund 7,5 Milliarden Euro, um Altschulden an internationale Geldgeber zurückzuzahlen. Sonst droht dem Land erneut der Staatsbankrott. Athen bekommt nun rund eine Milliarde Euro mehr Geld. Nach Angaben aus Kreisen der Eurozone soll das zusätzliche Geld als "Puffer" dienen, damit Athen finanziell mehr Luft hat. Athen hatte dafür zuletzt nochmals harte Sparmaßnahmen auf den Weg gebracht - so hart, dass am Donnerstag in Athen wieder etwa 5000 Rentner auf die Straße gingen.

Mit den Reformen sind die Gläubiger zufrieden. Doch gab es zuletzt noch Streit über die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds und Schuldenerleichterungen, die sowohl der IWF als auch Griechenland für unabdingbar halten. Dabei geht es um Streckung von Zins und Tilgung, nicht aber um eine Streichung von Schulden. Im Mai war eine Einigung über die Auszahlung an dem Streit um Schuldenerleichterungen gescheitert. Im Mai vergangenen Jahres hatte die Eurogruppe Griechenland bereits über eine Reihe von Maßnahmen Schuldenerleichterungen in Aussicht gestellt. Ob es tatsächlich dazu kommt, sollte aber erst am Ende des Hilfsprogramms im August 2018 entschieden werden.

Doch zeigte sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) schon vor der Verhandlungsrunde am Donnerstag in Luxemburg sehr zuversichtlich. Dem Drängen Griechenlands auf baldige Schuldenerleichterungen hatte er allerdings vorab eine Absage erteilt. IWF-Chefin Christine Lagarde reiste nach Luxemburg und ging ebenfalls vorsichtig optimistisch in die Verhandlungen. (dpa)