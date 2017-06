Nordkorea : US-Student erlitt in Haft „neurologische Verletzung“

Bild vergößern Fred Warmbier, der Vater von Otto Warmbier, bei einer Pressekonferenz in Cincinnati. Foto: Bill Pugliano/Getty Images/AFP

Otto Warmbier geht es laut Aussage seines Vaters "nicht gut". Nordkorea behauptet, man habe den Studenten aus "humanitären Gründen" freigelassen.

Der von Nordkorea vorzeitig aus der Haft entlassene US-Student hat nach Krankenhaus-Angaben eine "schwere neurologische Verletzung" erlitten. Der Zustand von Otto Frederick Warmbier sei jedoch "stabil", teilte am Donnerstag eine Sprecherin des Krankenhauses in Cincinnati im Bundesstaat Ohio mit, wo der 22-Jährige behandelt wird. Genauere Angaben machte sie zunächst nicht. Bereits am Mittwoch hatte sein Vater Fred Warmbier dem Sender Fox News gesagt: "Otto geht es nicht gut".

Warmbier war im Januar 2016 in Nordkorea festgenommen und im März zu 15 Jahren Straflager verurteilt worden. Davon verbrachte er 17 Monate in Nordkorea, ehe er am Dienstag im Koma liegend in die USA zurückgebracht wurde. Vorausgegangen waren intensive diplomatische Bemühungen von US-Außenminister Rex Tillerson und dem schwedischen Außenministerium, das die Interessen der USA in Nordkorea vertritt. Zuletzt reiste der Sondergesandte für Nordkorea des US-Außenamts, Joseph Yun, nach Pjöngjang. Yun habe den Studenten der Universität Virginia nach Hause begleitet, sagte US-Vize-Außenminister Thomas Shannon vor Reportern in Seoul am Mittwoch.

Warmbier soll seit fast Monaten im Koma liegen

Warmbier wurden Straftaten gegen den nordkoreanischen Staat vorgeworfen. Konkret soll er in einem Hotel ein Plakat von der Wand genommen haben, um es zu stehlen. Die Familie hält das für vorgeschoben.

Die Eltern hätten vor einer Woche erfahren, dass ihr Sohn seit fast 15 Monaten im Koma liegt. Die Begründung der nordkoreanischen Seite, er sei an Botulismus erkrankt und nach Einnahme einer Schlaftablette nicht mehr aufgewacht, hält der Vater für nicht glaubwürdig. „Daran glauben wir nicht“, sagte er. Sein Sohn habe unter einem „brutalen, terroristischen Regime“ gelitten, sagte Fred Warmbier. „Keine andere Familie sollte das erleiden, was den Warmbiers zustieß“, betonte er weiter.

Die staatliche Nachrichtenagentur Nordkoreas stellt den Fall etwas anders dar: Man habe den US-Studenten aus "humanitären Gründen" freigelassen. Otto Frederick Warmbier sei am Dienstag nach Hause geschickt worden, nachdem ein entsprechendes Gerichtsurteil ergangen sei, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.

In Nordkorea wurden in den vergangenen Jahren wiederholt Ausländer festgenommen, zu langjährigen Haftstrafen verurteilt und dann nach Gegenleistungen ausländischer Regierungen freigelassen. Häufig versucht Pjöngjang, die Gefangenen als Faustpfand in Verhandlungen einzusetzen. (dpa/AFP)