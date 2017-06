09.06.2017

von Kai Portmann, Ingo Salmen, Robert Klages, Matthias Jauch, Marius Mestermann Drucken

Parlamentswahl in Großbritannien : Endergebnis: Tories verlieren 13 Sitze, Labour gewinnt 30

von Kai Portmann, Ingo Salmen, Robert Klages, Matthias Jauch, Marius Mestermann

16 Bild vergößern Demonstranten an der Downing Street in London amüsieren sich über Theresa Mays Wahlschlappe. Foto: AFP/Glyn Kirk

Die Premierministerin hat sich mit der Neuwahl in Großbritannien verzockt. Die Konservativen verlieren Sitze im Unterhaus, May erhält aber den Regierungsauftrag - und will schnell wieder angreifen. Der Newsblog zum Nachlesen.

- Fast ein Jahr nach dem Brexit-Referendum haben die Briten vorzeitig ein neues Parlament gewählt.

- Premierministerin Theresa May hatte die Neuwahl ausgerufen, um ihre Position zu stärken.

- Die Briten stimmten in 40.000 Wahllokalen in England, Schottland, Wales und Nordirland ab.

- Mays Partei verliert laut offiziellem Endergebnis die absolute Mehrheit. Großer Gewinner ist Jeremy Corbyns Labour Party.

- Die Wahl fand statt unter dem Eindruck der jüngsten Terroranschläge in London und Manchester.

(mit Agenturen)