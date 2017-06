Streit um Bundeswehr-Stützpunkt Incirlik : Türkei beharrt auf Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete

Bild vergößern Kampfflugzeuge vom Typ Tornado der Bundeswehr auf der Air Base in Incirlik Foto: dpa/Bundeswehr/Thorsten Weber

DSeit Wochen streiten Deutschland und die Türkei über die Bundeswehrsoldaten in Incirlik. Die letzte Chance zur Einigung ist nun wohl vertan.

Die Türkei gewährt Bundestagsabgeordneten weiterhin kein Besuchsrecht für den Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Deutsche Parlamentarier könnten den Nato-Standort Konya besuchen, "nicht aber Incirlik", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montag nach einem Gespräch mit seinem deutschen Kollegen Sigmar Gabriel (SPD) in Ankara. Die Türkei hatte Bundestagsabgeordneten wiederholt die Reise zu den in Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten verweigert, das jüngste Besuchsverbot erfolgte, nachdem Deutschland türkischen Soldaten Asyl gewährt hatte.

Gabriel war am frühen Montagmorgen zu Krisengesprächen in die Türkei aufgebrochen. (AFP)