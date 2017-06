04.06.2017

Newsblog zum Terror in London : Polizei meldet 12 Festnahmen nach Anschlag in London

von Kai Portmann

Angreifer töten in London sieben Menschen, drei Attentäter werden erschossen. Premierministerin May reagiert mit rhetorischer Härte. Am Wahltermin hält sie fest. Die Ereignisse im Newsblog.

- Im Zentrum Londons haben Attentäter mehrere Menschen getötet und viele verletzt.

- Die Attentäter fuhren erst an der London Bridge mit einem Kleinlaster in eine Menschengruppe.

- Dann fuhren sie zum Borough Market und griffen Passanten mit Messern an.

- Drei der Angreifer wurden erschossen.

- Der Terrorangriff kommt wenige Tage vor der Parlamentswahl. Die soll wie geplant stattfinden.

